ViuTV打造特色節目 魯庭暉：製作團隊應記一功

ViuTV於2016年4月正式開台，開台初期已備受外界關注，大眾希望能為過去逐漸沉寂和充斥慣性收視的電視生態圈帶來新氣象。轉眼間，ViuTV已踏入第 5個年頭，其規模亦以倍數增長。魯庭暉是ViuTV的領軍人物，2016年上任時僅37歲，被喻為最年輕的電視台台長，外表看似嚴肅，實情是非常Open-minded（思想開明），他經常會透過Instagram（IG）發帖來表達想法。曾在電台及廣告界打滾多年的魯庭暉，師承「廣告教父」曾錦程。

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魯庭暉永遠都是以一身黑衫黑褲的打扮出現人前，當他不發一言的時候，會予人一種嚴肅的感覺，但其實只要跟他接觸過，或看過他在IG的發言，又會覺得魯庭暉亦有風趣的一面，尤其在言談間常引用幽默風趣的例子，文字總能惹人會心微笑，有網友就形容︰「魯生好像一個現代哲學家，很喜歡看他寫的文字。」

▲ ViuTV董事兼總經理魯庭暉

難怪近年ViuTV除了男團MIRROR和ERROR彈起，就連魯庭暉都悄悄地吸納了一班粉絲，其IG粉絲人數大增，目前已積累了3.7萬人，每次發帖都會吸引大批粉絲留言。

做娛樂事業最重要是了解觀眾的所需所想，有觀眾喜歡的內容才能留住他們，故ViuTV一直主打「真人騷」節目，其獨特、破格內容在幾年來獲得不少掌聲。而在創作思路上，魯庭暉採用一種自下而上的模式，給予製作團隊非常大的自由度，因為他深明一個再能幹的人，也不及一個團隊所能發揮出的能力和創作空間。觀乎近期熱播的《賭命夫妻》， 在坊間引來不少迴響，魯庭暉分享時也說得興奮，還有剛播放的《蟲前有10個女仔》，他同樣邊說邊笑，流露出創作者的歡愉。

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如今，每當說起關於ViuTV，很多人都定必會提及MIRROR，相信也有部分本來不看電視的觀眾，會因為這班年輕人而重新養成追看電視的習慣，所以說因 MIRROR而讓ViuTV更受大眾關注也不為過。只是對於外界的討論，魯庭暉卻拋出了一句，「其實ViuTV的主業是媒體，我也明白有些藝人是會有比較多的討論度，但我覺得作為媒體其中一個好重要的是內容，所以我更要強調要記一功予製作團隊，因為製作甚麼節目和播映甚麼節目跟他們至關重要，而製作團隊被人認識或討論度肯定會比藝人少，但其實他們擔演着很重要的角色。」

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談及現今觀眾愛好，魯庭暉表示很難一概而論，不過就他們的研究調查結果可見，9月播放的真人Show 節目《幫緊你應援團》在坊間的迴響不少，但迴響更大的是圍繞住節目的製作團隊，因為這些是出自真心去幫人的節目，而非刻意營造出來的效果，外界非常受落，即使節目主持有MIRROR成員，但其他主持同樣受關注。

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魯庭暉如此說，是想帶出在一個節目裏面，有MIRROR成員可能是會引起多一點討論，但其實即使不是由MIRROR擔演，同樣會受歡迎，最重要節目的核心和元素。

魯庭暉也十分着重團隊合作，訪問期間他不時提起台前幕後的同事， 強調很多 工作都是團隊做出來，甚至一聽到現在他也吸納了不少粉絲，立即耍手擰頭說︰「我最想節目成名、旗下藝人成名，甚至是幕後成名，但千萬不要自己成名。」

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事實上，ViuTV雖然年資尚淺，卻捧紅了不少台前幕後的人，MIRROR和ERROR兩隊男團就不用多說，但連帶其他曾參與過節目的藝人，甚或一些幕後製作人員亦成功入屋，包括人稱「七師傅」的七仙羽、《ERROR自肥企画》導演 Mike 導、在《花姐ERROR 遊 2》中飾演 Agent L 的助理編導（曹梓沖）等，都獲廣告商垂青。

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記者：張以正