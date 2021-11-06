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【著數優惠】7-Eleven今日全線77 折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠

股樓投資 04:19 2021/11/06

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7-Eleven全日77折優惠又嚟啦！今日是11月7日，亦正正是7-Eleven（7-11）數字的反寫，而今年7-Eleven亦踏入超過1000分店的里程碑。為慶祝這個特別的日子，7仔特意賞你大優惠，在今日早上7時起到任何一間7-Eleven購物滿 $100或以上即享有 77 折優惠！貨品如7仔優先發售的 Häagen-Dazs小丸子派對冰袋套裝、7仔獨家發售的MOVENPICK芒果雪葩、以及最受大家歡迎的 7-SELECT 雞髀等產品，均可享有折扣！

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【MIRROR三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁】

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MIRROR 12月演唱會宣布加開一場 登記網上行「光纖入屋」寬頻及指定增值服務即送音樂會門券２張【見下頁】

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記者：張以正

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