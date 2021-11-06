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【新股IPO】萬科擬分拆萬物雲來港上市　

股樓投資 14:02 2021/11/06

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萬科（02202）宣布擬分拆旗下萬物雲空間科技服務（萬物雲）來港上市。萬物雲成立於2001年2月20日，專營與物業管理相關的房屋維修、養護，樓宇機電設備，環境衛生及園林綠化設計，公司旗下包含三大業務模塊，包括「空間」、「科技」、「成長」，以科技推動空間服務業數字化升級為主，註冊資本為10.5億元人民幣。

延伸閱讀：【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股

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今年首6個月萬物雲營業收入為103.83億元人民幣，營業利潤10.43億元人民幣。去年全年計，營業收入為182.04億元人民幣，營業利潤為17.20億元人民幣。

目前萬科直接或間接持有萬物雲62.889%股權。分拆後，萬科仍將繼續保持對萬物雲的控股權。萬科指，是次分拆上市有助於突出公司在空間科技服務領域的發展優勢，提高公司及萬物雲的持續運營能力，釋放其內在價值，同時有利於公司向開發、經營、服務並重的轉型發展。

同場加映：【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

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記者：張以正

IPO 港股

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