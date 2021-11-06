【新股IPO】分眾傳媒有意來港上市　2015年從美股回流A股

在A股上市的分眾傳媒宣布，董事會已通過發行H股香港主板上市議案，惟未公布集資目標、發行股權比例，僅稱會與相關機構商討。公司指在香港上市，可推進公司國際化戰略、增強核心競爭力、拓寬融資渠道。

分眾傳媒成立於2003年，2005年於美國納斯達克交易所上市，其後2013年退市，並於2015年底回歸A股，公司主要經營電梯電視、電梯海報、晶視影院及終視賣場廣告業務。

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分眾傳媒近日公布第三季業績，期內營收為38.2億元（人民幣，下同)，按年增17.1%；季度純利為15.2億元，按年增10.4%。至於首三季度，分眾傳媒年內營收按年增41.6%至111.5億元，純利按年增100.8%至44.2億元，其中樓宇媒體營業收入為102.7億元，按年增33.7%；影院媒體實現營業收入為8.5億元，按年增422.5%。

受宏觀經濟及疫情反復影響，分眾傳媒預告全年盈利料為60.2億至62億元，相當於按年增長50.4%，反映第4季盈利明顯放慢。公司解釋，下半年廣告市場需求仍承壓，但消費品領域仍保持穩定增長。

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記者：張以正