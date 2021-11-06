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【小米1810】小米雙11銷售額已超過100億元人民幣 料今年表現勝舊年

股樓投資 19:37 2021/11/06

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雙11將至，不少商家亦已經開始進行減價銷售。小米集團（01810）公布截至周五（5日）晚6時21分的銷售數據，小米「雙11」全渠道支付金額已經突破100億元人民幣，距離「雙11」結束還有超過5天。引述內地媒體報道，小米「雙11」銷售額已經突破100億元，而去年小米在「雙11」期間的戰績為143億元，意味今年將可以超越去年的銷售成績。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股

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內地媒體報道，小米中國區、國際部總裁盧偉冰指，小米對線下市場還有更大的野心，希望在兩至三年內線下門店規模拓展至3萬家。他又指，截至10月底小米的全國門店數量已經突破1萬家，小米集團對於綫下市場還有更大的野心，希望能夠在兩三年時間內做到三萬家門店規模，基本上能夠完成對中國市場的覆蓋，並希望憑藉小米的3萬家綫下店鋪，超越友商在綫下市場20萬門店的覆蓋效果。

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記者：張以正

小米電視 小米集團－W（01810） 小米 港股

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