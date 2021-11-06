【iM專訪】譚仔拓展海外市場 望把「譚仔味」衝出香港

香港被喻為美食天堂，而在港人最愛美食當中，米線絕對佔上一重要席位。連鎖米綫品牌譚仔國際（02217）在港經營「譚仔雲南米線」和「譚仔三哥米線」 ，現時合共經營 148 間餐廳，當中包括深圳有 1 間譚仔餐廳及新加坡擁有 3 間譚仔三哥餐廳。雖然疫情令本港餐飲業大受打擊，但每當食飯時間都會見到譚仔和譚仔三哥門外大排長龍，可見其受歡迎程度。譚仔國際主席兼行政總裁劉達民接受本刊訪問時表示，隨着公司月初正式上市，下一步希望能藉着拓展海外市場，把屬於香港的「譚仔味」推及到世界各地。

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米線是港人最愛的美食之一，一碟「土匪雞翼」加碗墨丸腩肉十小辣（勿演懶肉實小勒）自然會讓人聯想起譚仔。「譚仔雲南米線」創立於1996年 ，由譚氏兄弟共同創立，於2008年決定拆夥，分別創立「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」 。

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2017年，日本餐飲企業東利多控股（Toridoll）先後收購了兩間公司，並於 2018年成立譚仔國際有限公司，為譚仔的發展掀起了新一頁。2021年10月7 日是譚仔國際邁向另一台階的大日子，公司於這天正式晉身為上市公司。只不過，譚仔國際在此期間上市可謂生不逢時，因近期市況反覆，新股市場淡靜，故即使港人愛食米線卻未能刺激譚仔國際的認購反應和上市表現，掛牌終難逃一跌，更有人幫譚仔計數，按首日掛牌跌7.5%，一手帳面蝕250元，相當於約 8 碗譚仔三哥一餸米線（每碗 33 元）。不過對於劉達民而言，上市是公司早已規劃好的目標，最重要是未來如何帶領譚仔做得更好，將「譚仔味」衝出香港。

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如何將「譚仔味」衝出香港？去年在深圳和新加坡開設分店算是第一步。劉達民逐一解釋︰「我們一路都有留意不同的地方，而內地因為口味跟香港比較接近，所以很順理成章，而東南亞首選新加坡，因為新加坡這個城市跟香港很相似，日本則因為控股股東在當地是很出色的餐飲集團，在他們支援下譚仔有很大的贏面。至於西方市場先落戶澳洲，就因為跟香港是同一個時區，當地亦有很多亞洲人，是我們適應西方市場的一個踏板。」

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市場上有些聲音在猜測譚仔拓展海外市場，全因在香港市場已開始飽和，需要靠海外市場來保持盈利。惟對此劉達民不認同並解釋︰「不能因為我們香港市場的盈利下降而下此判斷，始終過去受疫情影響，難免會令營業額下跌，這是必然，亦不單單只出現在譚仔身上，再講有很多行家都賺不到錢，反之我們就算盈利下降，或剔除補貼之後仍然是賺錢其實已經好難得。

至於說整個市場是否萎縮，飲食業向來除了做本地人生意，還有很多遊客生意，但現在始終還未通關，缺少了這部分的市場生意當然會下降，只要將來通關後，遊客重臨自然會恢復過來；不過只要細心看，其實我們更偏向做民生生意，所以影響比較少，亦即是說需求仍然在，即使我們每間店生意是下跌，但整體都在上升即是說市場並不是完全萎縮，只是出現調整。」

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記者：張以正