【虛擬貨幣】Bitcoin升至10萬美元可期 若步入升軌2星期就能達標

比特幣（Bitcoin）絕對是其中一個近年備受觸目的投資渠道，尤其他的價格大上大落，只要經常留意住，要賺到錢其實不算很難，當然蝕錢也很容易，故坊間有一句「幣圈一日，人間十年」。根 據 CoinDesk 的數據，Bitcoin 在10月27日的交易價格高達 66,974.8 美元，超過了4月份創下的 64,889 美元的高位。今年7月，Bitcoin 一度跌至29,608.6美元的低位，不過很快又再重拾升軌。

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洪灝一直看好 Bitcoin 走勢，在今年4月接受本刊訪問時已預測Bitcoin將會升至10萬美元，而且只要步入升軌，按過去的上升速度，可能兩星期就已經達標。然而，市場亦普遍有相同看法，其中渣打銀行上月就唱好Bitcoin，預計 Bitcoin價格今年底可能升至10萬美元大關，從長遠價值而言，更指Bitcoin有望升至17.5萬美元的高位。

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Bitcoin愈來愈受歡迎，且投資者愈見年輕，不過中國自今年5月開始收緊對 Bitcoin的應用，且全面封殺Bitcoin等的虛擬貨幣，成為了第一個禁Bitcoin的 國家。但盡管如此，Bitcoin在其時出現短暫跌幅後，很快又再回升。

洪灝表示，遭中國禁止後，很多算力和掘礦機都轉移到美國，幣價升得更加快，因為外面的資金更多，「如無意外，我覺得這是Bitcoin 一個最明顯的機會，因為當大家都不清楚這東西究竟可以用來做甚麼之時，才是一個機會，但無可否認目前仍然處於投機階段。」

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除了Bitcoin，洪灝又提到以太幣，他坦言兩隻虛擬貨幣他更看好以太幣的前景，因為以太幣的架構比Bitcoin更好，「Bitcoin其實沒有技術性可言，只是它發展得較早，故深入民心，受眾較廣，但以太幣的技術則更加好，而且體量細，譬如說你叫一個人用10萬美元去買一個虛擬貨幣，可能會覺得難以接受，但如果說用 4,000、5,000美元去買一個幣，他們又可能覺得無問題，所以如果你問我Bitcoin 和以太幣那一種會升得快些，其實兩者都會升，不過我認為以太幣更有優勢。」

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記者：張以正