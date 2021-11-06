  • 28°C
香港時間 : 20211106日 (六) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】Bitcoin升至10萬美元可期 若步入升軌2星期就能達標

股樓投資 16:22 2021/11/06

分享：

比特幣（Bitcoin）絕對是其中一個近年備受觸目的投資渠道，尤其他的價格大上大落，只要經常留意住，要賺到錢其實不算很難，當然蝕錢也很容易，故坊間有一句「幣圈一日，人間十年」。根 據 CoinDesk 的數據，Bitcoin 在10月27日的交易價格高達 66,974.8 美元，超過了4月份創下的 64,889 美元的高位。今年7月，Bitcoin 一度跌至29,608.6美元的低位，不過很快又再重拾升軌。

【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠【見下頁】

洪灝一直看好 Bitcoin 走勢，在今年4月接受本刊訪問時已預測Bitcoin將會升至10萬美元，而且只要步入升軌，按過去的上升速度，可能兩星期就已經達標。然而，市場亦普遍有相同看法，其中渣打銀行上月就唱好Bitcoin，預計 Bitcoin價格今年底可能升至10萬美元大關，從長遠價值而言，更指Bitcoin有望升至17.5萬美元的高位。

【異動股】比亞迪大升近8%　再多一間大行睇好股價將升穿400元

    點擊圖片放大
    +8
    +7

Bitcoin愈來愈受歡迎，且投資者愈見年輕，不過中國自今年5月開始收緊對 Bitcoin的應用，且全面封殺Bitcoin等的虛擬貨幣，成為了第一個禁Bitcoin的 國家。但盡管如此，Bitcoin在其時出現短暫跌幅後，很快又再回升。

洪灝表示，遭中國禁止後，很多算力和掘礦機都轉移到美國，幣價升得更加快，因為外面的資金更多，「如無意外，我覺得這是Bitcoin 一個最明顯的機會，因為當大家都不清楚這東西究竟可以用來做甚麼之時，才是一個機會，但無可否認目前仍然處於投機階段。」

【MIRROR三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁】

除了Bitcoin，洪灝又提到以太幣，他坦言兩隻虛擬貨幣他更看好以太幣的前景，因為以太幣的架構比Bitcoin更好，「Bitcoin其實沒有技術性可言，只是它發展得較早，故深入民心，受眾較廣，但以太幣的技術則更加好，而且體量細，譬如說你叫一個人用10萬美元去買一個虛擬貨幣，可能會覺得難以接受，但如果說用 4,000、5,000美元去買一個幣，他們又可能覺得無問題，所以如果你問我Bitcoin 和以太幣那一種會升得快些，其實兩者都會升，不過我認為以太幣更有優勢。」

同場加映：【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股 IPO

下一篇文章

【創科合作】香港科技園公司聯乘螞蟻集團 建立策略合作關係 支援香港初創公司
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【著數優惠】7-Eleven全線77折只限一天 AlipayHK付款送你額外優惠
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸
【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款