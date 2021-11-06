【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】負責看守帳篷酒店 撒哈拉沙漠裡的狗狗

撒哈拉沙漠的貓狗，沒有香港的那麼幸福。

有次穆罕默德接了阿拉伯旅客的工作， 載旅客到沙漠遊玩後再到帳篷酒店休息， 他在帳篷酒店自拍了數張狗仔的張相片，轉發給我看。

穆罕默德工作後回來，我高興的說，狗仔非常可愛， 我想和這些狗仔玩；他說容易拉，找天有時間我們開車去帳篷酒店。

兩星期後的傍晚，穆罕默德開車到朋友的帳蓬酒店， 這個白色帳蓬酒店擁有近10個不同面積帳蓬房間， 室內的設計貫徹傳統摩洛哥，且顏色艷麗。

他拖着我到一個細小的帳蓬，原來這個小狗屋住， 穆罕默德隨即抱着一隻小大狗出來，這刻我心裏有點驚慌， 雖然喜歡動物，但又有點抗拒，擔心狗狗亂咬人，穆罕默德說， 不用擔心，小狗非常乖巧；這小狗剛出世不久，仍未懂得汪汪叫， 我開心抱着非常小狗拍照，不久，遠看兩隻大狗走來， 嚇到目定口呆，穆罕默德說不用怕，這是小狗的媽媽和爸爸， 他笑着摸摸狗爸爸頭說：「牠認得你！」

我嚇了一跳，為何會認得我? 原來我第一次來摩洛哥旅遊時就遇見這隻狗爸爸， 所以認得我的氣味，因此牠不會咬我的，這刻放心， 而狗媽媽和爸爸真的只坐在旁邊，我又繼續開心拍攝。

但不久，狗媽媽和爸爸突然跑到老遠，狂叫，追逐一輛車， 穆罕默德解釋，不少帳蓬酒店均會養狗，幫忙看管帳蓬酒店， 避免陌生人來滋擾旅客，甚至有時候，有駱駝獨自走失迷失， 誤入帳蓬酒店範圍，狗狗也要驅趕駱駝離開，說遲時那時快， 又看見有兩隻駱駝走近，2隻狗又忙着工作。

不過，我曾經看見有些貓狗身體非常瘦削，記得有次到餐廳午膳， 我們引來不少貓隻圍繞着，甚至爬上椅子，想取食物。因為， 這餐廳開設在旅遊區，現時沒有遊客到訪， 店主也沒有多餘的食物給貓隻。所以，饑餓的貓隻聞到香味的食物， 也希望得到一點點，不至於餓死。

穆罕默德說，售賣生肉的店(如雞及羊)，好多不要的部位棄置， 從前向店員拿取，他們也大方送贈；可惜現時遊客減少， 肉的需求也遞減，商店想轉贈也沒有了， 令到貓狗沒有足夠食物充飢。

▲ 狗媽媽和狗爸爸伴著我們

▲ 細小的帳蓬內還有三隻小狗

▲ 剛出世的小狗非常乖巧

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作者_Apple (陳偉嫦）簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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