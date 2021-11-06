太古地產首三季 中港美商場零售額全線上升

太古地產(01972)公布首三季營運數據。期內香港整體辦公樓租用率96％，按年持平。首9個月太古廣場的租金減幅為4％，太古坊租金則升3％，當中港島東中心及太古坊一座租金上升8％。內地寫字樓方面，太古匯辦公樓、頤堤港一座，以及香港興業中心一座及二座的辦公室租用率分別是95％、95％及100％。

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今年首9個月，太古地產旗下位於本港、內地及美國的商場零售銷售額全線上升。其中太古廣場購物商場的零售銷售額升32.2％，太古城中心零售銷售額升7.1％，東薈城名店倉增幅為21.9％。內地商場方面，表現最佳為北京三里屯太古里，首9個月零售額上升58.4%。位於美國的Brickell City Centre，同期零售額增加101%。

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太古地產亦披露多個本港新項目的開發進度。全新甲級辦公樓「太古坊二座」興建進展良好，預計於2022年上半年落成。項目落成後將為太古坊新增100萬平方呎優質辦公樓樓面，私人銀行瑞士寶盛為辦公樓首個主要租戶。位於金鐘太古廣場三座對面的新甲級辦公樓的興建進度非常理想，將為區內新增約223,300平方呎辦公樓面。

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