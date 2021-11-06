【玄人‧峰語@iM網欄】問卦求前程，也未必有預期的答案



上期跟大家提過，人生是由無數的選擇題組合而成，有朋友問，就是因為人生要面對太多的選擇題，很害怕會揀錯， 所以相信命理的人，都希望找人指點迷津，以免行錯冤枉路，這點，作為命理研習者的我絕對是理解的。然而，很多人對命理都有一種誤解，以為所有人生面對的問題，都會有一個清晰的答案，但事實並非如此。在理想的世界裡，我們很容易分出黑與白、對與錯，但在實際的人生道路上，我們總面對很多的灰色地帶或膠著狀態，即使求神問卜、占卦算命，都是沒可能找到一個清晰的答案的。



事實上，我也不時為朋友及客人起卦問事，得到的卦象有時是模稜兩可，這並不是關乎功力問題， 而是當人面對的複雜客觀條件時，連天也難以作出明確的決定，就以卜文王卜卦及梅花易為例，兩者都是以八卦為基礎，而它是由陰陽兩極衍生四象(老陽、少陽、老陰、少陰)，之後再衍生八卦。然而，八卦也不足以解釋萬事萬物、因此再由八卦衍生64卦、將客觀事物作出跟形象化的歸類。64卦包含不同意思、象徵、但是某些卦象時的確是表示沒有肯定的答案，或者面對一定的困局、根本難以為問卦者作出理智的抉擇。



記得數年前有一客人求生意問卦，當其時起了一課「澤水困」卦、顧名思義就是水源斷絕，令人陷入困境，在這種情況下，就算客人在生意上面對到口的肥肉，根本也寸步難行，因此人們透過卦理去找出答案，結果都是不似預期。又記得另一客人當年是問升遷的機會，得出的卦象是「火水未濟」，意思是姑勿論他之前付出多少努力，升遷機會仍未到他，他也只好在原崗位做好自己。又例如另一占卦工具「大六壬」，它是由天象引伸的虛星及五行生尅去求出卦理，而六壬課體中、有一名為「伏吟課」，情況就有如老鼠追著自己的尾巴、不斷兜圈，求得此課者亦代表難走出困局。從上述幾個例子可以證明，人生即使面對選擇題，有時候也不由你選擇，只能被動地等待，問卦去做選擇也不能找到明確答案 這就是人生有趣的地方。



換個角度而言 ，人生很多時候都是要處於一個休息狀態，不是每一步都要作出決定去勉強前行，而事實上，適當的休養生息，有時反而可為將來行更遠的的路，作出更好的準備，所以人生面對的選擇題，有時候可以選擇去不作出任何選擇，停一停、想一想也不是壞事。不過，有趣的是，很多客人不接受這個建議，可能大家真的慣了忙忙碌碌、營營役役才叫生活吧！



我時常跟人說，64卦，真正吉卦的比凶卦少，要到「水火既濟」的上吉境界更是絕無僅有，因此，人生真正的選擇題，其實不是二揀一的，可以是很多中去選其一，甚至乎有時是大勢迫你去揀。姑勿論如何，不論是主動或被動去揀答案，路總要走下去，大家加油吧！

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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