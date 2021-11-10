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【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　上季行業適應監管及經濟形勢變化

股市 16:41 2021/11/10

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【騰訊業績】騰訊第3季經調整純利跌2%、差過預期　績前升逾4%

騰訊 （00700） 公布第3季業績，期內收入1423.68億元（人民幣，下同），按年增13%，差過預期的1454億元；純利約395.1億元，按年增3%，好過市場預期的326.02億元，經調整純利約317.51億元，按年跌2%，差過預期的323.54億元。

騰訊績前彈4.2%，收報483.6元，成交額146.1億元。

業務分部方面，上季增值服務收入按年增8%至752億元；網絡廣告業務按年增長5%至225億元；金融科技及企業服務業務按年增長30%至433億元。

本土市場遊戲收入按年增5% 整體手遊收入增9%

騰訊提到，受到 《王者榮耀》、《使命召喚手遊》及《天涯明月刀手遊》等遊戲的推動，本土市場遊戲收入按年增5%至336億元，而國際市場遊戲收入按年增長20%至113億元，主要是由於《Valorant》及《部落衝突》等遊戲表現強勁。

上季手機遊戲增值服務收入按年增長9%至425億元，而PC遊戲收入按年增長1%至117億元。騰訊稱，正在加大全球遊戲開發的投入，包括擴充中國的遊戲工作室及具備多款爆款遊戲的成熟國際工作室。

內地9月起嚴限未成年人打機時間，騰訊指，今年9月未成年人在本土市場遊戲時長的佔比為0.7%，低過去年同期的6.4%；未成年人在本土市場遊戲流水的佔比為1.1%，亦去年9月的4.8%顯著下降。

廣告價格在未來幾季或仍然疲弱 

騰訊提到，期內的廣告收入增速放緩，原因是宏觀環境的挑戰，以及部分重點廣告主行業受監管影響，預期整體行業的廣告價格在未來幾季可能仍然疲弱，認為廣告行業將在2022年經過重新調整基數後，再次受長期驅動因素推動而恢復增長。 

截至9月底，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數為12.62億戶，按年境4.1%；QQ的移動終端 月活躍賬戶數為5.73億戶，按年跌7.1%。

互聯網業及廣告業上季適應監管及宏觀經濟變化

上季身陷風暴的騰訊提到，第3季本土遊戲在內的互聯網行業，及部分廣告主行業適應監管及宏觀經濟發展形勢變化，但強調公司會積極擁抱新的監管環境，並相信新環境能有助行業邁向更持續發展的軌道。

騰訊指，在本土遊戲市場，集團通過行業領先的全面合規措施，顯著減少了未成年人的遊戲時長及消費，營造更健康的遊戲環境。此外，積極投資於重點戰略領域及前沿科技，並作出新的承諾投入共同富裕項目。展望未來，致力為用戶提供卓越的體驗，助力企業實現數字化運營，以及為整體社會作出貢獻。

工信部指騰訊新聞過度收集用戶信息【下一頁】

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