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【騰訊業績】騰訊季績前最多升近3%　花旗先降目標價、券商因教育雙減調低期望

11:26 2021/11/10

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騰訊 （00700） 今日（10日）公布第三季業績，騰訊股價今早逆市上升，最多升近3%，高見477.6元。綜合券商預測，市場平均預期，騰訊今年第三季經調整盈利為325.9億（人民幣，下同），按季跌4.3%，按年升0.9%，而上季收入預測可達1459億元，按季升5.5%，按年升16.3%。券商預料，騰訊受監管法規影響，網遊和廣告業務在季內受壓，令第三季盈利增長放緩。

工信部指騰訊新聞過度收集用戶信息【下一頁】

花旗：教育「雙減」影響騰訊網絡廣告收入

花旗於騰訊績前先降其目標價，認為騰訊上季收入只能按年升9.6%至1375億元，較市場平均預測為低。以非國際會計準則計，花旗預計，騰訊上季利潤為315億元。

花旗表示，因應考慮到內地推動教育「雙減」下，教育行業大幅削減廣告預算，影響網絡廣告收入。

花旗分析騰訊不同業務季內收入表現：

  • 上季遊戲收入按年增加11%至436億元，按季增加7%。
  • 通信及社交收入將按年增加3.7%至294億元。
  • 網絡廣告收入按年跌0.4%至213億元，按季跌6.9%。其中媒體廣告按年跌6.1%至33.8億元，社交及其他廣告按年增長0.7%至179億元。
  • 金融科技收入按年增長24%至331億元。

花旗調低對騰訊2022至2023年的利潤預測，目標價由689元下調至673元，評級維持「買入」。花旗認為騰訊長久以來的用戶群、具彈性的微信生態系統、物聯網技術、審慎的管理風格和執行記錄，都令公司可在行業增長放緩後提供可觀的回報。

中信里昂重申騰訊「買入」評級　目標價780元

中信里昂預就計騰訊第三季業績疲弱，總收入增長放緩至按年增17%，經調整後EBITDA（息稅攤銷前利潤）按年微增5.2%。由於上年同期的高基數，加上受限於監管風暴，宣傳活動減少，以及缺乏新暢銷遊戲推出，預計手遊收入按年增7.8%。

廣告收入方面，中信里昂亦預計，受到監管法規和宏觀放緩的打擊影響，騰訊季內廣告收入按年增15%。中信里昂表示，由於廣告監管法規生效後點擊率下降、教育機構減少廣告需求、內地《個人信息保護法》本月生效、新冠疫情爆發加上外旅限制下，都令廣告收入前景黯淡。

展望第4季，中信里昂預期，隨著推出新熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》和雙11活動，騰訊第四季收入有望改善，而公司長遠會持續加大對新投資增長點，包括擴張企業軟件、全球遊戲和培育原創IP下，重申「買入」評級，目標價780元。

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編輯：曾樂詩

港股 新經濟股 騰訊控股（00700） 大行報告 中信里昂 花旗銀行

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