【騰訊業績】騰訊周三放榜　季績前花旗先降目標價

騰訊 （00700） 將於周三（10日）公布第三季業績，據彭博綜合券商預測及各交易所資料，預計今年第三季經調整盈利為325.9億（人民幣；下同），按季跌4.3%，按年升0.9%，預計收入為1459億元，按季升5.5%，按年升16.3%，受監管法規影響，網遊和廣告業務受壓，多間大行預料第三季增長將放緩。

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花旗料教育「雙減」影響網絡廣告收入

花旗銀行於騰訊績前先降其目標價。花旗估計，騰訊第三季收入為1375億元，按年增9.6%，非國際會計準則利潤為315億元，料期內遊戲收入將按年增加11%，按季增加7%至436億元；通信及社交方面，收入將按年增加3.7%至294億元；網絡廣告收入按年跌0.4%，按季跌6.9%至213億元，其中媒體廣告按年跌6.1%至33.8億元，社交及其他廣告按年增長0.7%，按季計則跌8.3%至179億元，考慮到內地推動教育「雙減」下，教育行業將削減廣告預算，影響網絡廣告收入；金融科技收入按年增長24%至331億元，花旗調低對騰訊2022至2023年的利潤預測，目標價由689元下調至673元，評級維持「買入」，不過花旗認為騰訊長久以來的用戶群、具彈性的微信生態系統、物聯網技術、審慎的管理風格和執行記錄將為行業增長放緩後提供可觀的回報。

中信里昂重申「買入」評級 目標價780元

中信里昂預計騰訊第三季業績疲弱，總收入增長放緩至按年增17%，經調整後EBITDA（息稅攤銷前利潤）按年微增5.2%。由於上年同期的高基數，加上受限於監管風暴，宣傳活動減少，以及缺乏新暢銷遊戲推出，預計手游收入按年增7.8%。

而廣告收入方面，亦預計將受到監管法規和宏觀放緩的打擊影響，按年增15%，中信里昂表示，由於廣告監管法規生效後點擊率下降、教育機構減少廣告需求、內地《個人信息保護法》本月生效、新冠疫情爆發加上外旅限制下，都令廣告收入前景黯淡。

長遠來看，中信里昂認為騰訊加大了對新增長點的投資， 和其企業軟件、全球遊戲擴張、原創IP培育下，加上，隨著新熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》推出和雙11活動，預計第四季收入有望改善，重申「買入」評級，目標價780元。

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編輯：曾樂詩