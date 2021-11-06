【科技一周回顧】Netflix Games遊戲服務正式登場　Google為韓國開發者開放第三方支付系統

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【新MacBook Pro都有份】macOS Monterey出現內存洩漏bug 異常消耗大量App記憶體

蘋果（Apple）電腦作業系統macOS Monterey在上周正式登場，不過近日有用戶陸續回報，在升級到macOS Monterey後，遇到了「內存洩漏」（Memory Leak）bug。據外媒MacRumors報道指，在這種情況下，某個特定的macOS App或程式會長時間在後台運行，消耗異常大量的內存或 RAM。

2/【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位 前Google CEO：發展伴隨更大隱憂

Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格宣布上周將集團改名為「Meta」，切合Meta集團未來致力拓展「元宇宙」（Metaverse）的市場定位，及聚焦發展在基於擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）技術，融合虛擬和實體世界。不過，Google前行政總裁施密特（Eric Schmidt）在接受《紐約時報》專欄作家訪問時指出，Facebook改名Meta並提出元宇宙帶來更美好社交互動的概念，可能也會帶來不少隱憂。

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3/【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場 首推5款Android遊戲

影音串流服務市場競爭愈漸激烈，全球熱門影音串流平台Netflix最新宣布，為旗下訂閱用戶推出Netflix Games遊戲服務，以開拓新市場，但目前僅限於Android平台使用。Netflix表示，平台不會向用戶收取附加費用，遊戲內亦不會包含廣告，以及應用內購買服務。

4/【Google】遵守韓國新法例 Google Play將為開發者開放第三方支付系統

早前蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games引發一場利潤抽成風波，引來不少外界關注應用程式平台的收費政策。最近Google就宣布，為配合韓國通過的新法例，Google Play平台將允許Android程式開發人員透過第三方系統進行支付。

責任編輯：李寶如