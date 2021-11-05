【新股IPO】澳亞牧場AustAsia擬來港上市 集資23.4億元

引述外電報道，新加坡農業食品公司Japfa正考慮將旗下的中國乳業業務AustAsia來港上市。據指Japfa目前正在與潛在的顧問公司進行初步商討，最快明年上市，計劃集資約3億美元（約23.4億港元）。Japfa目前在新加坡上市，是亞洲低成本蛋白質主食生產商，持有AustAsia62.5%的股權，是第一大股東。

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至於AustAsia則是澳亞牧場的母公司，有內地媒報道，公司目前在中國合共擁有10個規模化奶牛牧場，以及兩個肉牛牧場，擁有奶牛約10.3萬頭，2020年總產奶量約58萬噸。

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記者：張以正