【90後財務自由人@iM網欄】獨門秘方 最強餐飲股譚仔國際

早幾個月曾經在本欄分享太興集團（06811）的投資價值。 一個多月之前，筆者已經將太興股票全部沽出，亦有與網友分享， 主要原因是太興業績比預期差， 雖然新品牌例如點煲及亞參雞飯有不錯增長， 但是舊品牌包括茶木及太興卻收入下滑， 導致整間公司收入停滯不前， 反映消費者可能對舊有品牌出現厭倦的情況。 今次希望分享另一隻餐飲股：譚仔國際（02217）。 從基本面看，筆者認為譚仔國際是本地最優質的餐飲業股票， 絕對有留意甚至投資價值。

首先，從生意人的角度看，筆者認為譚仔的產品競爭力是最高的。 原因是味道獨一無二，而且有「上癮」成份。如果用飲品來比喻， 其他餐廳例如大家樂集團（00341）， 就像是平平無奇的檸檬水，而譚仔就像可口可樂， 擁有自己的獨門秘方，獨特性永遠是做生意最重要的元素。

另外，從餐廳營運角度上看，餐單其實愈簡單愈容易管理。明顯地， 譚仔的餐單比起其他餐廳簡單，容易標準化， 因此譚仔在這方面絕對有優勢。

管理層執行能力佳

可能不少投資者都對以往本地餐飲股的管理層感到失望， 例如翠華控股（01314）。在這方面， 可以給譚仔投以信心一票。事緣2018年，日本連鎖式餐飲業公司 Toridoll收購了譚仔及譚仔三哥， 隨即委派了在本地餐飲業有多年經驗的劉達民擔任行政總裁。Tor idoll在日本上市，管理多間連鎖餐廳，過去5年股價上升了1 34%，反映強勁的管理能力。相信在Toridoll的領導下， 譚仔絕對有機會取得長遠成功。

從過往營運數據上，亦清楚反映譚仔的優勢。在經營十分困難的20 21年及2020年，大家樂、大快活集團（00052） 及太興的收入都錄得15%以上的下跌， 惟獨是譚仔的收入能夠大約持平。另外，在2020年及2021年 ，如果扣除政府資助的話，其實大家樂、大快活及太興都錄得虧損， 惟獨是譚仔錄得盈利。在艱難的市況下盈利更顯譚仔的競爭力。

最近，筆者有幸跟同樣看好譚仔的星級基金經理黃國英交流， 了解譚仔管理層希望積極發展早餐市場， 相信這是確定性相當高的策略。展望將來， 雖然譚仔在香港已經有不少分店，但管理層表示經過研究之後， 認為在香港仍有不少擴張空間。尤其是疫情令租金下跌， 變相令譚仔更容易擴張。最後， 譚仔未來將會積極發展內地及新加坡市場。如果成功的話， 相信必定成為倍升股，但我認為這是確定性最低的增長途徑， 始終很難知道譚仔的口味在其他國家是否有優勢。不過， 筆者相信管理層的執行能力， 也會是筆者看譚仔未來業績最關注的地方。

投資策略上，筆者過去幾周在譚仔股價2.8元的時候已經用適量注 碼買入，打算長綫持有，未來繼續觀察業績情況。然而， 考慮到餐飲業的生意模式始終不是最優質的，而且競爭及風險大， 注碼不算大。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多90後財務自由人@ Ryan的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！