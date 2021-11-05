【一時佳話@iM網欄】己所不欲 勿施於人？

最近筆者幫一位新同事做工作檢討，他說最近見了二位客戶， 覺得自己見客的步驟做得很完美，但卻不知為甚麼客戶卻不買。 於是，我請他把整個過程和中間的對話詳細地說出來， 我聽了不久後，便知道問題所在。

話說，客戶A約他出來是想了解高端醫療保險， 誰知這同事出來後便將心比心地建議客戶， 與其將錢花在高端醫療保險上， 倒不如用在傳統的半私家病房級別的醫療保險裏， 他覺得這樣會比較划算。然後他花了很多唇舌去解釋兩者的分別， 那客戶聽完後便說要考慮。過幾天他再跟進時， 那位客戶就說不買了。

須從客戶角度出發

另一位客戶B是同事的朋友，其實B早在別的保險公司買了很多消費 型的產品，但是B知道他剛入行，作為朋友也想支持一下。於是B便 將所有的保單拿給他看，問他有甚麼意見。他看完後， 就推薦了一個終身儲蓄人壽保險給B，B聽完他的講解後也說要回去 考慮。他一周後再跟進時，B卻已讀不回。

表面上這兩個個案，看似風馬牛不相及，但所犯的卻是同一毛病。 這個毛病，就是我們中國人的傳統思想所教導的「己所不欲， 勿施於人」。筆者相信大部份讀者肯定聽過這句話， 但如果從銷售的角度出發，我可以肯定地說：「大錯特錯！」

為甚麼？很簡單，A想買高端醫療保險，他背後的需要是甚麼？ 他需要的不是性價比，他需要的是一份安心（Peace of Mind）和尊貴感覺。他不介意付多一點錢，但他想確保出事時， 不用左慳右計，也肯定一定可以賠，並一定賠足。

而B過往一直都是投保消費型保險，背後一定有他的原因， 可能是他的預算有限，他需要更大的保障，如果買儲蓄型， 他的保障金額便會少了很多。又或者他可能很喜歡自己投資， 他很懂投資，覺得自己比保險公司的投資部更強。

其實兩位客戶已經給他機會，但他在沒有深入了解客戶背後的想法， 便將自己的喜好強加於客戶身上，這便是所謂的「己所不欲， 勿施於人」。讀者們仔細想想，你不喜歡這個女生， 是不是代表其他男生也不喜歡呢？你不喜歡做保險， 是不是代表其他人也不喜歡呢？肯定不是！

百貨應百客，不同的人喜歡不同的東西。你喜不喜歡根本不重要， 最重要的是你的客戶喜不喜歡，還有他有沒有這個需要，不是嗎？ 各位親愛的讀者，不知你有沒有遇過上文的情況， 若你是被推銷的一群還好，但若你是主角的話，便要記得「 己所不欲，勿施於人」。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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