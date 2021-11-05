【一時佳話@iM網欄】己所不欲 勿施於人？

最近筆者幫一位新同事做工作檢討，他說最近見了二位客戶，覺得自己見客的步驟做得很完美，但卻不知為甚麼客戶卻不買。於是，我請他把整個過程和中間的對話詳細地說出來，我聽了不久後，便知道問題所在。
話說，客戶A約他出來是想了解高端醫療保險，誰知這同事出來後便將心比心地建議客戶，與其將錢花在高端醫療保險上，倒不如用在傳統的半私家病房級別的醫療保險裏，他覺得這樣會比較划算。然後他花了很多唇舌去解釋兩者的分別，那客戶聽完後便說要考慮。過幾天他再跟進時，那位客戶就說不買了。
須從客戶角度出發
另一位客戶B是同事的朋友，其實B早在別的保險公司買了很多消費型的產品，但是B知道他剛入行，作為朋友也想支持一下。於是B便將所有的保單拿給他看，問他有甚麼意見。他看完後，就推薦了一個終身儲蓄人壽保險給B，B聽完他的講解後也說要回去考慮。他一周後再跟進時，B卻已讀不回。
表面上這兩個個案，看似風馬牛不相及，但所犯的卻是同一毛病。這個毛病，就是我們中國人的傳統思想所教導的「己所不欲，勿施於人」。筆者相信大部份讀者肯定聽過這句話，但如果從銷售的角度出發，我可以肯定地說：「大錯特錯！」
為甚麼？很簡單，A想買高端醫療保險，他背後的需要是甚麼？他需要的不是性價比，他需要的是一份安心（Peace of Mind）和尊貴感覺。他不介意付多一點錢，但他想確保出事時，不用左慳右計，也肯定一定可以賠，並一定賠足。
而B過往一直都是投保消費型保險，背後一定有他的原因，可能是他的預算有限，他需要更大的保障，如果買儲蓄型，他的保障金額便會少了很多。又或者他可能很喜歡自己投資，他很懂投資，覺得自己比保險公司的投資部更強。
其實兩位客戶已經給他機會，但他在沒有深入了解客戶背後的想法，便將自己的喜好強加於客戶身上，這便是所謂的「己所不欲，勿施於人」。讀者們仔細想想，你不喜歡這個女生，是不是代表其他男生也不喜歡呢？你不喜歡做保險，是不是代表其他人也不喜歡呢？肯定不是！
百貨應百客，不同的人喜歡不同的東西。你喜不喜歡根本不重要，最重要的是你的客戶喜不喜歡，還有他有沒有這個需要，不是嗎？各位親愛的讀者，不知你有沒有遇過上文的情況，若你是被推銷的一群還好，但若你是主角的話，便要記得「己所不欲，勿施於人」。
作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。
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