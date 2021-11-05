海底撈啟動啄木鳥計劃 年底前關閉300門店 強調不裁員

內地連鎖火鍋店營運商海底撈(06862)今日收市後公布，經過檢討門店經營表現後，決定在今年12月31日前逐步關停300家左右客流量相對較低及經營業績不如預期的海底撈門店。公司同時表示不會裁員，並會於本集團內妥善安頓有關門店的員工。海底撈周五收報21.05元，上升5%。

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海底撈又表示為改善門店表現，決定開啟由副首席執行官楊利娟領導的「啄木鳥計劃」。該計劃的主要內容包括：持續關注經營業績不佳的門店，包括海外門店，並相應採取改善措施； 重建並強化本集團部份職能部門，並恢復大區管理體系； 在科學考核各部門的前提下，持續向員工傳達企業文化及「雙手改變命運」的價值觀，並大力倡導愛和信任為核心的奉獻精神；以及適時收縮集團的業務擴張計劃，若集團海底撈門店的每日平均翻台率低於4次，原則上不會規模化開設新的海底撈門店。

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