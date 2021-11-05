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港鐵東涌牽引配電站地皮流標　測量師：入標反應不差　流標屬意料之外

股樓投資 21:39 2021/11/05

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港鐵早前推出東涌牽引配電站地皮招標，集團今日（5日）宣布，不接納發展項目任何標書，項目流標收場。項目於上周四（28日）截標，港鐵於一日後公布收獲5份標書，入標財團包括長實、新地、恒地、華懋及信置。

政府發言人回應指，已知悉港鐵不接納項目任何標書，並指出截至本年第三季，2021至2022年度私人房屋用地供應可提供約13,700伙，已超過全年供應目標12,900伙，東涌牽引配電站項目未能如期推出，對本年度的私人房屋土地總供應影響不大。此外，政府會繼續加快造地建屋的步伐，預期在本年第四季度仍會有不同來源的用地推出，為市場提供穩定及持續的土地供應。

中原測量師行張競達表示，東涌配電站地皮流標出乎意料，畢竟鐵路沿綫大型地皮供應少有，流標較為可惜。項目早前截標共收到5份標書，反應不差。他指，流標主要原因或由於補地價過高，港鐵分紅亦較進取，令到發展商出價有保留。此外，擬建的東涌線延線目前尚未動工，距竣工仍有一段時間，加上地皮位置比較偏離市中心，而東涌樓價向來低水，升勢較其它地區溫和，亦因而令發展商出價較保守。

資料顯示，港鐵東涌牽引配電站地皮位於東涌文東路及喜東街交界，項目住宅樓面面積上限約94萬平方呎，料提供1,400至1,800伙住宅。

延伸閱讀︰KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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