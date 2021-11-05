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【新股IPO】UJU1948暗盤潛水跌4.8% 收市報6.38元

股樓投資 23:04 2021/11/05

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內地線上短視頻營銷解決方案供應商UJU Holding（新上市編號：01948）將於下周一掛牌，其暗盤表現欠理想，根據輝立交易平台顯示，UJU暗盤低開2.5%報6.53元，高見7.01元，低位見6.2元，全日收報6.38元，較招股價6.7元，跌4.8%。以每手1,000股計，一手帳面蝕320元。上市獨家保薦人為民銀資本。

延伸閱讀:【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半

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UJU　Holding是次來港上市共發售1.2億股，公開發售獲約3.6倍超購，並以招股下限定價。此外，該公司已引入字節跳動香港及小米（01810）全資擁有Green Better合共認購1,740.7萬股。

是次集資所得，主要用作擴大公司的廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務、用作戰略投資和收購以產生協同效益和增強公司在當地營銷之實力、升級公司優量引擎平台並專注於研發及使用AI功能及SaaS技術、探索與在線上短視頻平台上從事電商業務之廣告主客戶之業務機會等。

同場加映：【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

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記者：張以正

UJU HOLDING（01948） 港股 IPO

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