▲ 【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘 7日速賺最多2.7萬元利息

人民幣資產受捧，更多港人持有或想增持更多人民幣，最關心當然是資金出路。最近就有2間銀行先後推出高達13.88厘及12.5厘的超短期人民幣定期存款，其中一間存款上限更加高達1,000萬元人民幣，7日便可穩賺最多近2.7萬元利息。

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過去一周，5間大小港銀輪流上調人民定期存款息。統計市面上人民幣定存息，最高是南商13.88厘、其次是集友的12.5厘、恒生 （00011） 12厘、滙豐與建行亞洲的11厘，以及中銀香港 （02388） 10厘。

南商的13.88厘人民幣定存，存期短至7日，必須是由港元兌換的人民幣方可敘造，起存額低至等值1,000港元，而上限則高達等值1,000萬港元。

假設以1,000萬元上限計，未扣換滙的買賣差價，7日利息約2.66萬元。再以100萬元兌換資金計，7日短存亦可速賺約2,662元利息。

事實上，南商今年3月起將人民幣兌換買賣差價收窄30點子，「南商理財」客戶以港元買入人民幣更額外多享10點子兌換優惠，可以與上述定期存款優惠同時使用。

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