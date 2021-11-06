  • 27°C
香港時間 : 20211106日 (六) 11:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息

11:00 2021/11/06

分享：

【人民幣存款】人民幣定存息高見13.88厘　7日速賺最多2.7萬元利息

人民幣資產受捧，更多港人持有或想增持更多人民幣，最關心當然是資金出路。最近就有2間銀行先後推出高達13.88厘及12.5厘的超短期人民幣定期存款，其中一間存款上限更加高達1,000萬元人民幣，7日便可穩賺最多近2.7萬元利息。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

過去一周，5間大小港銀輪流上調人民定期存款息。統計市面上人民幣定存息，最高是南商13.88厘、其次是集友的12.5厘、恒生 （00011） 12厘、滙豐與建行亞洲的11厘，以及中銀香港  （02388） 10厘。

南商的13.88厘人民幣定存，存期短至7日，必須是由港元兌換的人民幣方可敘造，起存額低至等值1,000港元，而上限則高達等值1,000萬港元。

假設以1,000萬元上限計，未扣換滙的買賣差價，7日利息約2.66萬元。再以100萬元兌換資金計，7日短存亦可速賺約2,662元利息。

事實上，南商今年3月起將人民幣兌換買賣差價收窄30點子，「南商理財」客戶以港元買入人民幣更額外多享10點子兌換優惠，可以與上述定期存款優惠同時使用。

更多【高息定存】文章

相關文章：

【人民幣定期存款】人民幣定存最高息12厘　大行玩突擊勁加息

【港元存款】8月港元存款按月減247億元　人民幣存款則升2.7%

【港元定期存款】大行罕有勁加港元短存　挑戰高息王3.28厘

【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘　3個月賺超過5000元利息

 

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

定期存款 人民幣定期存款 建行亞洲 滙豐控股（00005） 港元 香港 銀行 人民幣

下一篇文章

【萬達公子】王思聰重出江湖拍開箱片　卸任一手創立香蕉娛樂董事料有新搞作？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】人幣定存罕現13.88厘破頂息 大小行頻加息搶吸跨年錢
【人幣定存】人幣定存罕現13.88厘破頂息 大小行頻加息搶吸跨年錢
【港元定存】港元定存罕現快閃5.8厘破頂息 中小行紛加息搶存
【港元定存】港元定存罕現快閃5.8厘破頂息 中小行紛加息搶存
【港元定存】港元定存7天速賺5千 大跌市變避險天堂
【港元定存】港元定存7天速賺5千 大跌市變避險天堂
【領展823】領展午後停牌待公布擬議收購內容　此前傳出入股購澳洲物業
【領展823】領展午後停牌待公布擬議收購內容　此前傳出入股購澳洲物業
【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘　3個月賺超過5000元利息
【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘　3個月賺超過5000元利息
【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張　年底前關300門店、承諾不裁員
【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張　年底前關300門店、承諾不裁員
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款