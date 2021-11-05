【元宇宙】微軟總裁Brad Smith：不應過份炒作元宇宙概念

自Facebook（FB）改名為「Meta」後，元宇宙成為全球熱話，微軟總裁Brad Smith接受《路透社》訪問時指，「元宇宙」（Metaverse）概念應該避免炒作，又指科技行業需要配合監管機構，認真看待政府部門和民眾的意見。

Brad Smith表示，所有人都在談論元宇宙，就好像我們正在進入某個新維度。他又認為元宇宙的概念非常龐大而且非常重要，企業必須確保能保護隱私、數位安全並防止虛假信息和操縱。他提到元宇宙的想法已存在多年，只是最近人們對其興趣激增，強調不要讓「炒作」掩蓋該技術的長期發展趨勢。

另外，他又警告，科技公司在反對政府的監管措施時候，必須做到不只是口頭上承諾，這會不利整個行業，政府部門將會看到這點。

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責任編輯：黃苑筠