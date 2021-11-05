越南醫護搞錯預防針 18名嬰兒誤打新冠疫苗

越南發生醫療事故，18名原本應接種預防針的嬰兒，因醫護出錯而接種了新冠疫苗。部分嬰兒出現發燒等症狀，但所有嬰兒的情況穩定。衛生部門已下令醫療機構審查疫苗儲存及接種的程序，及懲處涉案醫護。

【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針 【下一頁】

河内衛生部周四（4日）表示，這次醫療事故是於首都河内一間衛生站發生，涉及18名年齡介乎2個月至半歲的嬰兒。醫護人員周三（3日）要為他們接種預防針，但錯誤接種了輝瑞（Pfizer）的新冠疫苗。

衛生站於周四發現失誤，隨即將事件上報河内衛生部。受影響嬰兒轉送至河内市一間醫院，接受健康檢查及治療。

衛生部門也安排專家為嬰兒進行評估。專家指嬰兒的健康狀況穩定，部分打錯新冠疫苗的嬰兒出現發燒及針口紅腫，但均為接種新冠疫苗後的常見症狀。

牛津研究指南亞裔體内常見基因 增新冠重症風險1倍 【下一頁】

越南中央政府衛生部已下令河內衛生部調查事件，包括出錯原因。越南衛生部長阮青龍周四晚前往醫院，探望錯誤接種新冠疫苗的嬰兒。

阮青龍同時要求衛生部門加強監管力度，嚴懲涉案職員及避免同類事件再發生。

世界衛生組織（WHO）已推薦為兒童接種新冠疫苗，目前約30個國家及地區都有為12至17歲的人接種。而美國早前亦批准為5至11歲的兒童接種輝瑞新冠疫苗，但劑量為成人的三分之一。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲