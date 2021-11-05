  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Fintech】金管局舉行首次AMLab會議　5銀行率先使用合成數據實驗

Hot Talk 20:08 2021/11/05

分享：

金管局今日推出首次「反洗錢合規科技實驗室 」，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹（前排左四）出席會議。

金管局日前在金融科技周活動上宣布，推出「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab）系列，加強銀行防禦欺詐和金融罪行的能力。金管局今日推出首次AMLab，首批參與的5間銀行將會率先應用合成數據，製成網絡圖以進行實驗，識別可疑傀儡戶口網絡。

金管局推兩新金融科技項目：零售綠債代幣、反洗錢合規實驗室｜可見【下一頁】

今次AMLab會議，主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作加強數據和信息共享。

金管局表示，首批參與的5間銀行除會首次使用合成數據及進行實驗，同時會學習如何將非傳統數據結合到較傳統的數據集以作分析，以及發展相關技術和能力，以應用網絡分析識別潛在洗錢風險。

金管局今年1月發布的「反洗錢合規科技：案例研究與見解」，超過60%（120間）銀行在2019年尚未開始採用合規科技工具，如今已經引入例如機械人流程自動化、自然語言處理和無代碼工作流程自動化解決方案，藉以優化反洗錢工作及改善客戶體驗；另有53間銀行正在或探索使用非傳統數據，反映銀行業界在採用反洗錢合規科技方面取得良好進展。

相關文章：

【零售綠債】綠債代幣化入場門檻低至100元？　金管局：綠債交易將會接近實時交收

【Fintech Week】金管局：商業數據通明年底正式推出 中銀：已完成首宗交易

金融機構 罪行 香港金融管理局 零售 金融 Fintech 銀行

上一篇文章

【太古系】太古地產：香港辦公樓租用率維持96%　太古廣場商場銷售額首3季增32%

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸資8.8億元　買吉利騰訊、沽藥明　夜期升20點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】滙豐阿里騰訊美團ADR齊低港3%　夜期瀉284點
【恒指夜期+ADR】滙豐阿里騰訊美團ADR齊低港3%　夜期瀉284點
【領展823】領展午後停牌待公布擬議收購內容　此前傳出入股購澳洲物業
【領展823】領展午後停牌待公布擬議收購內容　此前傳出入股購澳洲物業
【恒指夜期+北水】北水吸資8.8億元　買吉利騰訊、沽藥明　夜期升20點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資8.8億元　買吉利騰訊、沽藥明　夜期升20點（不斷更新）
【佳兆業停牌】佳兆業系內4家股份停牌將公布內幕消息　昨認理財產品逾期兌付
【佳兆業停牌】佳兆業系內4家股份停牌將公布內幕消息　昨認理財產品逾期兌付
【滙豐HSBC】滙豐股價大跌5%　英倫銀行意外不加息
【滙豐HSBC】滙豐股價大跌5%　英倫銀行意外不加息
【美股期貨】非農數據前夕　道指期貨微升　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據前夕　道指期貨微升　納指期貨升0.5%（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款