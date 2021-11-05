【Fintech】金管局舉行首次AMLab會議　5銀行率先使用合成數據實驗

▲ 金管局今日推出首次「反洗錢合規科技實驗室 」，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹（前排左四）出席會議。

金管局日前在金融科技周活動上宣布，推出「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab）系列，加強銀行防禦欺詐和金融罪行的能力。金管局今日推出首次AMLab，首批參與的5間銀行將會率先應用合成數據，製成網絡圖以進行實驗，識別可疑傀儡戶口網絡。

金管局推兩新金融科技項目：零售綠債代幣、反洗錢合規實驗室｜可見【下一頁】

今次AMLab會議，主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作加強數據和信息共享。

金管局表示，首批參與的5間銀行除會首次使用合成數據及進行實驗，同時會學習如何將非傳統數據結合到較傳統的數據集以作分析，以及發展相關技術和能力，以應用網絡分析識別潛在洗錢風險。

金管局今年1月發布的「反洗錢合規科技：案例研究與見解」，超過60%（120間）銀行在2019年尚未開始採用合規科技工具，如今已經引入例如機械人流程自動化、自然語言處理和無代碼工作流程自動化解決方案，藉以優化反洗錢工作及改善客戶體驗；另有53間銀行正在或探索使用非傳統數據，反映銀行業界在採用反洗錢合規科技方面取得良好進展。

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