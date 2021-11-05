  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】天然氣銷售料反彈債務成本降 花旗大升新天綠色能源目標價

股樓投資 19:59 2021/11/05

分享：

花旗發表研究報告，認為新天綠色能源 （00956） 第三季盈利較市場預期遜色，並不需要擔心，因此利用率下降的主因是天氣，而首9個月利潤率穩定，未來盈利壓力不大。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

公司又指，公司在A股配股後負債率下降，債務成本降低，加上預計天然氣銷售未來將反彈，因此上調2022年至2023年純利預測，較原來預期增加5%。該行提高公司目標價，由5.2元升至7.8元，同時維持「買入」評級。

同場加映   【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

買入 經濟 目標價 純利 A股 配股 新天綠色能源（00956）

上一篇文章

【iM人物專訪】中國經濟承壓 全球通脹成最大風險

下一篇文章

Wetland Seasons Bay第二期加推58伙　一房折實530.34萬起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款