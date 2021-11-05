【大行點睇】天然氣銷售料反彈債務成本降 花旗大升新天綠色能源目標價

花旗發表研究報告，認為新天綠色能源 （00956） 第三季盈利較市場預期遜色，並不需要擔心，因此利用率下降的主因是天氣，而首9個月利潤率穩定，未來盈利壓力不大。

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公司又指，公司在A股配股後負債率下降，債務成本降低，加上預計天然氣銷售未來將反彈，因此上調2022年至2023年純利預測，較原來預期增加5%。該行提高公司目標價，由5.2元升至7.8元，同時維持「買入」評級。

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