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Wetland Seasons Bay第二期加推58伙　一房折實530.34萬起

股樓投資 19:57 2021/11/05

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由新地發展的天水圍新盤Wetland Season Bay第二期，早前公布項目首張價單後，由周四（4日）起收票，市場消息指，項目首日已收約400票，以首批推出98伙計，超額逾3倍。發展商今日（5日）緊接加推價單第2號，新一批單位涉及58伙，折實最平由530.34萬元起。

今批單位戶型設一房至四房間隔，當中有5伙為特色戶。整批價單定價642.84萬至1,226.27萬元不等，價單呎價則由15,864至20,604元。以最高優惠率17.5%計，今批折實價由最平530.34萬元起，至1,011.67萬元，折實呎價13,088至16,988，平均呎價則為14,750元。

Wetland Seasons Bay第二期示範單位

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延伸閱讀︰Wetland Seasons Bay第二期首批423.8萬起　新地︰一期銷情理想　「延續盛況」原價推二期【下一頁

新一批單位中，入場價單位為1A座1樓C6室，單位實用面積363平方呎，屬一房連儲物房間隔，折實售價530.34萬元，折實呎價14,610元。

Wetland Seasons Bay第二期早前公布項目首張價單，首批單位折實售價由423.8萬至1,240.46萬元，折實呎價13,038至17,841元，整批折實平均呎價為14,708元，與是次加推價格相若，第2張價單屬原價加推。

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撰文 : 謝昕蕎

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