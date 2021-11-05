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【本地地產】大和指恒地中環新海濱地皮反映發展商信心　重申對行業正面看法

股樓投資 20:03 2021/11/05

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大和發表研報指，本港樓市首九個月地價高達325億港元，表明市場仍有相當大的投資意願，內地收緊信貸將給予本港發展商機會，而9月出現的股票拋售似乎反應過度，市場正在從中恢復，重申對行業持正面立場。

該行表示，年初至今為土地轉換支付的土地溢價創歷史新高。而與香港相關的不確定性並沒有阻止香港房地產參與者尋求新的投資，因為有些人認為市場的不確定性對他們來説是一個機會。大和考慮到$恆基地產(00012.HK)以508億元收購中環新海濱地皮，認為這反映了集團決心在中環建立主要業務並升級其在香港的投資物業組合。由於香港的房地產項目通常需要5年以上才能完成，該行認為發展商進行此類土地投資不能看空行業的長期前景。

 

【異動股】比亞迪大升近8%　再多一間大行睇好股價將升穿400元

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撰文 : 周兆邦

恒基地產（00012） 港股

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