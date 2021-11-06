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【Meta】Facebook新創作者政策　繞過蘋果30%抽成　香港有份？

科技 14:00 2021/11/06

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Facebook（母公司已改名Meta）於去年推出粉絲訂閱功能，開放用戶每月付費訂閱自己喜歡的創作者。而最近為避免Facebook用戶在交易過程中，被蘋果App Store等應用程式商店抽取過多的服務費，Facebook將會提供網站支付，幫助創作者保留全額訂閱收入。

Facebook（母公司已改名Meta）於去年推出粉絲訂閱功能，開放用戶每月付費訂閱自己喜歡的創作者。而最近為避免Facebook用戶在交易過程中，被蘋果App Store等應用程式商店抽取過多的服務費，Facebook將會提供網站支付，幫助創作者保留全額訂閱收入。

【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素

【Facebook改名】Meta聚焦元宇宙定位　前Google CEO：發展伴隨更大隱憂

Meta行政總裁Mark Zuckerberg日前在Facebook發文指：「蘋果的30%抽成導致創作者損失了很多收入，所以我們將提供網站支付，讓創作者拿到全部收入（仍需納繳少量稅收）。」並隨即宣布以下一系列新措施，為創作者創造更多盈利機會：

1）為訂閱創作者的作品推出個人連結，可讓粉絲透過Facebook Pay連結訂閱，創作者可在扣稅後收取所有金額

2）創作者可下載新訂閱者的電子郵件，得以與粉絲建立更良好的關係

3）推出獎勵措施﹔創作者每新增一個訂閱用戶時，即可以在Facebook早前公布的10億美元（約78億港元）創作者投資基金，獲得額外補貼5至20美元（約39至156港元），最高補貼金額為1萬美元（約7.8萬港元）。

    點擊圖片放大

【Facebook改名】Facebook新名「Meta」　與大馬預言家旗下公司撞名＋撞Logo

據悉，目前Facebook粉絲訂閱功能已於27個地區推出該服務，當中包括香港、英國、加拿大、巴西和美國等地，不過專頁亦必須符合特定資格條件（連結傳送門）才能使用粉絲訂閱功能。

責任編輯：黃顯晴

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