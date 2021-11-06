【蘋果HomePod】蘋果HomePodOS有更新版！解決Podcast播放問題、加入無損音樂功能

蘋果（Apple）日前除了為Apple TV推出tvOS 15.1.1升級更新，強化HomePod、Apple TV與SharePlay之間的相容性之外，還緊接推出HomePodOS 15.1.1 更新版本，修正HomePod及HomePod Mini的播放問題。

早前有不少蘋果HomePod用戶在更新至HomePodOS 15.1後，遇到HomePod及HomePod Mini無法正常播放Podcast問題。

據蘋果官方消息，蘋果推出最新版本的HomePodOS 15.1.1，已修正上述無法正常播放Podcast問題，並加入無損音樂及「杜比全景聲」功能，增加HomePod、HomePod mini連線穩定性。

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早前，有不少用家在更新至HomePodOS 15.1後，其HomePod及HomePod Mini無法正常播放Podcast。

為了解決以上播放問題，據蘋果官方消息，蘋果推出最新版本HomePodOS 15.1.1。全新的15.1.1系統修正其播放問題，並加入無損音樂及「杜比全景聲」功能，亦會增加 HomePod、HomePod mini 連線穩定性。

值得注意的是，無損音樂功能皆適用於HomePod及HomePod Mini。而「杜比全景聲」功能則只適用於在HomePod上。

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值得注意的是，無損音樂功能皆適用於HomePod及HomePod Mini，而「杜比全景聲」功能則只適用於在HomePod上。

用家可以透過 iPhone、iPad、Mac 上的「家庭」App，並點擊 HomePod、HomePod mini，找到「設定」，按下「軟件更新」即可升級至HomePodOS 15.1.1 。

責任編輯：何子澄