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澳門政府向立法會提交的2022年財政年度預算案理由陳述稿提到，受新冠疫情持續影響，預計2022年經濟情況仍然嚴峻，復甦需時，並預計2022年的博彩毛收入為1,300億元（澳門元，下同），與2021年的預測博彩毛收入一樣。預算案又估計，明年的博彩特別稅約455億元。
澳門政府指出，儘管各個公共部門及實體已按緊縮開支的指引編製明年預算，但在公共財政收入，尤其是源自於博彩特別稅稅收減少，而總體民生福利措施及公共工程仍會延續的情況下，預計2022年財政年度預算收入仍不足以應付預算開支。
此外，澳門力報報道指，澳門立法會昨日以緊急程序審議通過《修改〈2021 年財政年度預算案〉》法案，就當局早前推出「八項支援措施」追加23億元預算開支。
法案是今年第二次修改預算，經濟財政司司長李偉農直言今年還需再修改一次預算，主要原因是賭收不足。他指出，直至現時為止，兩年間赤字預算達致887億，加上是次23億，會達到900億元，而明年赤字預算共303億元。
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編輯：李哲毅