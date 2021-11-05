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【聯想992】花旗指聯想再錄強勁季績　料股價短期將反彈

股樓投資 19:48 2021/11/05

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花旗發表研究報告指，聯想集團聯想集團(00992)再錄強勁季績，而集團預計收入截至12月底止三個月或較預期好，花旗估計聯想股價或現短線反彈。

報告指出，聯想預期個人電腦市場會維持在每年3.4億至3.5億部，加上集團將產品組合偏向於高端消費者和商業用户；服務、移動及服務器業務的增長，均有助於集團保持長遠的盈利。該行將聯想2024財年的盈利預測上調至少3％，以反映最新的業績和目標，以及更高的利潤率假設。

 

【異動股】比亞迪大升近8%　再多一間大行睇好股價將升穿400元

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聯想集團（00992） 港股

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