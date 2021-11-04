【侵權糾紛】北京法院判中國無印良品勝訴　日本無印良品須賠40萬人民幣

關於中國和日本無印良品的商標糾紛爭議已持續多年。據北京法院審判信息網公佈的判決書顯示，北京棉田紡織品有限公司（即北京無印良品公司母公司，下稱棉田公司）起訴株式會社良品計畫和無印良品（上海）商業有限公司（下稱日本無印良品）商業詆毀勝訴，須賠償40萬元人民幣（下同）予北京無印良品，作為經濟損失及制止侵權開支。

侵權爭議始於2015年4月，因中國無印良品認為日本無印良品在毛毯、床罩、床褥、枕套等商品上使用「無印良品」構成商標侵權，北京棉田公司和北京無印良品公司作為共同原告，將日本無印良品告至北京知識產權法院，直至今年7月，北京市朝陽人民法院判日本無印良品敗訴，再判日本無印良品賠償棉田公司經濟損失費30萬元，以及棉田公司的律師費10萬元。

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責任編輯：龍紀瑩