NIKE打進元宇宙 計畫推出「虛擬運動鞋」

據美媒《CNBC》報道，美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office，PTO）表示，NIKE於上周申請了7項專利，並在申請文件中表示，以上商標將用於可下載的虛擬物品，包括虛擬的運動鞋、衣服、頭飾、運動背包等產品，供用戶在網路世界中使用。

最近網路上還掀起非同質化代幣（Non-fungible token，NFT）的熱潮，這是一種區塊鏈數位帳本上的數據單位，像是畫作、聲音、影片、遊戲中的項目或其他形式的創意作品，出於區塊鏈的特性，這些虛擬資產就算經過複製，也都帶有創作者本身的資訊。

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責任編輯：龍紀瑩