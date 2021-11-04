240間港企參與上海進博會 料疫情令生意額跌三成

第四屆中國國際進口博覽會（進博會）一連六日由今日起至10日在上海舉行，約240間香港企業亦有參展。售賣傳統香港小食的港商認為，疫情打擊今年人流，預期生意額較上次參展跌三成。

本港貿發局表示，內地與香港或會很快通關，相信屆時可以重新組織代表團到內地考察，貿發局同時正計劃明年上半年推出全新跨境電商網店，協助港企拓展內地市場。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩