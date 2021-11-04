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240間港企參與上海進博會 料疫情令生意額跌三成

理財智慧 19:12 2021/11/04

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第四屆中國國際進口博覽會（進博會）一連六日由今日起至10日在上海舉行，約240間香港企業亦有參展。售賣傳統香港小食的港商認為，疫情打擊今年人流，預期生意額較上次參展跌三成。

本港貿發局表示，內地與香港或會很快通關，相信屆時可以重新組織代表團到內地考察，貿發局同時正計劃明年上半年推出全新跨境電商網店，協助港企拓展內地市場。

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責任編輯：龍紀瑩

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