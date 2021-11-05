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日本放寬商務人士入境限制 留學生仍需隔離14日

環球經濟金融 19:27 2021/11/05

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日本新冠肺炎疫情緩和，政府宣布放寬國際人士入境措施。日本政府周五（5日）宣布，已完成接種指定新冠疫苗的外國人士，容許商務旅客、留學生及實習生入境當地，並縮短商務旅客強制隔離日數。外國人士入境後，可乘坐公共交通工具及外出用餐 。

商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日 【下一頁】

日本政府宣布放寬外國人士入境，開放已完成接種輝瑞（Pfizer）、Moderna或阿斯利康（Astrazeneca）疫苗的短期商務旅客、留學生及實習生入境申請，但不包括海外觀光客。

同時，政府放寬商務旅客強制隔離期由10日縮短至3日，惟留學生及實習生仍需要強制隔離14日，相關措施將下周一（8日）起生效。

若商務旅客的新冠檢測結果呈陰性，入境第4日起就可乘坐公共交通工具及外出用餐，但需預先提交一周行程計劃。留學生及實習生則可申請較長的逗留時間，合資格入境者完成隔離後需由所屬學校或企業定期追蹤及監控，並提前呈交他們的活動計劃。

日本擬派錢刺激經濟 未成年者每人派6800 【下一頁】

日本副官房長官木原誠二表示，政府正考慮分階段放寬旅客入境，研究如何能夠持續監控新冠疫情及控制旅客人流，考慮在今年內接受觀光客入境申請。據悉，政府計劃由本月底起，將國際旅客人數入境上限由目前的每日3,500人增加至5,000人。

日本於1月暫時所有外國旅客入境申請，僅容許持有特殊情況原因人士入境，如出於人道主義。

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責任編輯：郭麗明

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