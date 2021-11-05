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【美股業績】Peloton下調本財年收入指引　股價盤前大跌33%

股市 19:07 2021/11/05

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Pelaton（美：PTON）公布9月底止3個月，2022財年第一季業績。期內，Peloton收入8.05億美元，按年增長6%；不及市場預期的8.11億美元。淨虧損達3.76億美元，去年同期賺6930萬美元。截至下午7時，Pelaton盤前股價下跌33.3%，報57.39美元。

期內，經調整EBITDA為虧損2.34億美元，去年同期為賺1.19億美元。

按部門劃分，聯網健身產品收入5.01億美元，按年下滑17%，佔總收入的62%。毛利率為12%。

訂閱收入3.04億美元，按年增長94%，佔收入的38%。毛利率為66.7%。

截至季末，聯網健身訂閱用戶按年增長87%至249萬人，付費用戶按年增長74%至88.7萬人。季內，平均每月聯網健身取消訂閱率為0.82%，去年同期為0.65%。

展望第二財季，Peloton預計，收入為11億美元至12億美元。聯網健身訂閱用戶為280至285萬人。經調整EBITDA為虧損3.25億至3.5億美元。

公司預計2022財年全年收入為44億至48億美元，此前預期為54億美元。聯網健身訂閱用戶為335至345萬人，此前預期為363萬人。經調整EBITDA為虧損4.25億至4.75億美元。

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編輯：區嘉俊

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