▲ 【太古系】太古地產：香港辦公樓租用率維持96% 太古廣場商場銷售額首3季增32%

太古地產 （01972） 公布年第三季度營運數據，截至今年9月底，香港整體辦公樓租用率約96%，與去年底相同，當中太古廣場出租率約97%，較去年底增2個百分點；整體太古坊出租率約98%，較去年底增3個百分點。

太古地產發言人指，香港整體辦公樓市場正逐漸穩定，唯高空置率將繼續對辦公樓租金帶來下調壓力，太古廣場辦公樓組合更獲來自金融、法律及科技界的新租戶承租，包括荷蘭滙盈投資、安聯環球投資、申萬宏源、滿地可銀行、思雅仕律師事務所、司韜資本及Diginex。

零售業務均錄得增長 本地消費意欲回升

零售方面，太古廣場購物商場及東薈城名店倉的零售銷售額在首3季間分別增長32.2%及21.9%，太古城中心則升7.1%，三大商場租用率較2020年底維持不變，分別為96%、100%及99%。

太古地產表示，旗下商場銷售額於第三季度繼續復甦，本地消費意欲進一步回升，為餐飲租戶生意額帶來健康增長，而奢侈品牌及生活品味等業態的銷售額強勁，銷售額增長主要受惠於強勁的本地需求、疫情放緩，以及商場廣受歡迎的暑期推廣活動，但由於跨境旅遊限制，整體零售市場依然面臨挑戰。

內地商場方面，六大商場中，不計新開幕的上海前灘太古里，4個商場的零售銷售額在首3季間錄得30.7%至58.4%升幅，當中北京三里屯太古里表現最佳，而北京頤堤港表現相對失色，期內銷售額僅升10.6%，另外新開幕的上海前灘太古里今年9月底租用率為85% ，國慶黃金週首三日的客流量達五十萬人次。

瑞士寶盛為「太古坊二座」首個租戶 計劃大灣區打造零售新地標

另外，太古地產表示，「太古坊二座」工程進度方面興建進展良好，上蓋工程已平頂，幕牆安裝及内部裝修工程亦正進行中，預計將於2022年上半年落成，私人銀行瑞士寶盛將為辦公樓首個主要租戶。

太古地產宣布，北京「三里屯太古里西區」全新零售延伸部分於11月起試業，所有樓面已經租出。大灣區發展方面，太古地產表示，與廣州珠江實業簽署合作意向，計劃攜手在廣州市荔灣區聚龍灣片區打造世界級零售新地標。

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編輯：曾樂詩