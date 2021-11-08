【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張　年底前關300門店、承諾不裁員、股價曾飆逾一成

▲ 【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張 年底前關300門店、承諾不裁員

內地連鎖火鍋品牌海底撈 （06862） 宣布，決定調整門店擴張規模，計劃在今年底前逐步關停約300間門店，但就表明不會裁員，會在集團內妥善安頓因業務調整而受影響的員工。值得留意的是，海底撈今次的關店力度似乎較市場預期更高，瑞信此前預期海底撈今年內會關150間店，實際幅度較預期倍增。

海底撈今日高開近2%，報21.45元，股價其後攀升，最高見23.45元，升11.4%，現報22.75元，升8.1%，暫錄成交5.13億元。

海底撈在公告中指出，相關的300間分店客流量相對低，而且經營業績不如預期。當中部分門店會暫時休業、擇機重開，休整期以2年為限。

瑞信：海底撈今年料關150家虧損門店 降目標價兩成｜可見【下一頁】

海底撈同時開展「啄木鳥計劃」，以改善集團的經營表現，計劃主要關注經營業績不佳的門店並採取改善措施、適時收縮集團的業務擴張計劃等，又提出若集團門店的平均翻台率低於1天4次，原則上不會規模化開設新的海底撈門店。

據海底撈財務報告顯示，截至今年6月底止，海底撈全球門店數目達到1,597間，較2020年同期大增662間。其中，有1,491間位於中國大陸，106間則位於港澳台地區及海外。

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