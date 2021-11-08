【海底撈】海底撈年底前關300門店股價曾飈逾一成　瑞信：關店消除重大不利因素（第二版）

▲ 【海底撈】海底撈推「啄木鳥計劃」停擴張 年底前關300門店、承諾不裁員

內地連鎖火鍋品牌海底撈 （06862） 上周（5日）宣布，決定調整門店擴張規模，計劃在今年底前逐步關停約300間門店，但就表明不會裁員，會在集團內妥善安頓因業務調整而受影響的員工。海底撈股價周一曾急漲11.4%，高見23.45元。至於海底撈供應商頤海國際 （01579） 則受消息拖累，股價曾挫逾8%，低見44.25元。

瑞信：海底撈關店或帶動明年毛利率改善

瑞信認為，關店決定是預期之內，但關閉門店的數目遠高於該行及市場估計，而且大部分關閉的都是過去1至2年新開的門店。瑞信稱，海底撈昔日大肆擴張，才導致今日需要關閉虧損門店，但關店舉動已消除了困擾股價的最大不利因素，而且明年毛利率有機會因此改善，預期未來數月經營復甦會成為股價的推動力，維持「中性」，目標價25.5元。

瑞信：海底撈今年料關150家虧損門店 降目標價兩成｜可見【下一頁】

海底撈在公告指，相關的300間分店客流量相對低，而且經營業績不如預期。當中部分門店會暫時休業、擇機重開，休整期以2年為限。

海底撈展開「啄木鳥計劃」

海底撈同時展開「啄木鳥計劃」，以改善集團的經營表現，計劃主要關注經營業績不佳的門店並採取改善措施、適時收縮集團的業務擴張計劃等，又提出若集團門店的平均翻台率低於1天4次，原則上不會規模化開設新的海底撈門店。

據海底撈財務報告顯示，截至今年6月底止，海底撈全球門店數目達到1,597間，較2020年同期大增662間。其中，有1,491間位於中國大陸，106間則位於港澳台地區及海外。

（第二版加入瑞信最新評論）

相關文章：【業績】海底撈半年轉賺9453萬人幣遜預期 公布多項人事變動、股價跌近3%