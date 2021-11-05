▲ 【可持續發展】聯交所刊發ESG指引氣候信息披露 新推ESG中央教育平台

港交所 （00388） 公布，聯交所刊發氣候信息披露指引，協助發行人按照氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）的建議作出匯報，並預告將推出全新ESG中央教育平台「ESG Academy」，為發行人和金融業界發展可持續業務提供指引、實用指南，掌握最新的ESG規定。

由金管局、證監會、港交所等監管機構組成的「香港綠色和可持續金融跨機構督導小組」早前已宣布，擬於2025年或之前強制實施符合TCFD建議的氣候相關信息披露。

港交所表示，氣候信息披露指引有助公司評估如何應對氣候變化所引起的風險，並提供了實用貼士及指引，協助發行人逐步根據TCFD的建議作出氣候變化匯報。聯交所將會檢視其ESG報告框架，以進一步配合TCFD的建議。

歐達禮爭2023年香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準 發展成綠色金融樞紐，可見【下一頁】

國際會計準則（IFRS）基金會本周成立國際可持續發展準則理事會（ISSB），並擬制定新標準，聯交所表示，將與其他監管機構合作制定藍圖，研究可行的實施方案，並會適時發出新指引。

港交所首次公布新股申請人企業管治及ESG常規情況的報告，建議企業應該在上市前開始ESG風險管理工作，因此新股申請人務必預早計劃，落實所需措施以確保日後能夠符合規定。

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