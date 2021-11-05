【電動車】傳Tesla於青島興建第二座超級工廠？　高層回應傳聞「不屬實」

特斯拉（Tesla）在上海設有超級工廠，不過日前就有傳言指這間電動車製造巨頭打算在中國設立第二間廠房，選址為青島。不過，中國Tesla高層隨即在微博發文直指傳聞「不屬實」。

中國 Tesla 對外事務副總裁陶琳，在其個人微博上發文，指最近接到很多媒體關於第二工廠的詢問，但無法一一回覆，所以在微博上發文。她指目前網絡上關於特斯拉第二工廠選址的信息不屬實。又稱Tesla非常榮幸能為中國新能源產業發展貢獻力量，也會持續堅定加大在中國的投入。

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責任編輯：黃苑筠