【11月嘉年華】道路安全議會成立48周年 舉行「周年典禮棋定定嘉年華」 多個遊戲區供市民玩樂

道路安全議會成立48周年，為慶祝其成立將於11月20日在香港科學園舉行「道路安全議會48周年典禮棋定定嘉年華」，活動設5大專區並透過AR、VR及XR 遊戲，提高市民的道路安全知識，另外，現場更有道路安全議會吉祥物可愛的「留心蛋」與市民合照。

是次的嘉年華大玩各種虛擬實景遊戲，運用科技以新穎趣味方式重新演繹道路安全知識，令市民更易掌握。場內共設有五大專區，分別是大受歡迎的AR遊戲 、VR 遊戲、XR 遊戲、相片上載區及攤位遊戲，期望向市民從小灌輸正確的道路安全知識。有見於近年市民對使用單車的安全知識較薄弱，因此是此次活動特別帶出單車安全的訊息。

AR實體遊戲為今年嘉年華首次增設的，並以棋盤作主題。答對問題可獲留心蛋各款俏皮造型的AR 濾鏡，並賺取印花，如答中7-10大部份問題，更可獲頒確認為「至叻叻道路安全達人」的濾鏡。在XR遊戲方面則考驗參加者速度及靈活度，他們在單車上盡力轉動齒輪，在限時1分鐘內，透過XR螢幕盡量安全接住最多活潑趣緻的留心蛋，並同時避開一衆邪惡蛋，藉此灌輸道路安全意識。VR遊戲區則讓參加者扮演道路指揮家，指揮行人與車輛何時可使用道路，而另一區內遊戲則讓參加者化身為道路安全大使，提醒行人不可衝紅燈過馬路，或踩單車時要佩戴安全帽等安全使用道路的守則。

在相片上載區，憑上載場內遊戲相片至個人的社交平台，可額外獲取印花，憑印花換領各款趣緻可愛的留心蛋紀念品。與此同時，亦可即場打印相片。同場設有多個攤位遊戲，包括交通乒乓球、拼圖及找出道路安全違例之處等的遊戲，而道路安全議會吉祥物可愛的「留心蛋」也會遊走場內，與市民打卡留念。

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責任編輯：羅浩濂