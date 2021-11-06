【萬達公子】王思聰重出江湖拍開箱片　卸任一手創立香蕉娛樂董事料有新搞作？

▲ 近兩年神隱低調的王思聰近日發布影片

互聯網帶貨潮流席捲內地，近兩年神隱低調的王思聰近日發布影片，為《英雄聯盟》的聯名玩具熊開箱，同時為即將開播的《英雄聯盟》動畫做預熱宣傳。

王思聰一向言詞鋒利，近兩年極少再在公開場合發表評論，直到一個多月前，王思聰又再浮上水面。他先是發微博抨擊大眾點評，又是帶頭指責勞斯萊斯邀請網紅夫婦做推廣的舉動「很low」，再到此次發布開箱影片。

有內媒指，王思聰回歸互聯網，部分原因正是父親王健林旗下的萬達集團的重振旗鼓。過去數年，萬達遭受了前所未有的經濟危機，先後沽出酒店、文旅、百貨等業務，並宣布「去地產化」，今年，萬達悄悄買下幾塊住宅用地，意味幾乎擺脫經濟危機帶來的陰影，萬達商管近期向港交所遞交了招股書，全力進攻二次上市。

此外，據內地天眼查顯示，王思聰已經正式退出自己一手創立的香蕉娛樂的董事職位，而且股權稀釋後也僅佔股27%，失去了大股東的身份。

有內媒分析認為，今次王思聰卸任董事的崗位，可能是王思聰對事業上有著別的規劃，想要嘗試新的發展。前不久他被曝光注資了一家位於蘇州教育企業，公司註冊資金增股的比例達到了101%。

相關文章：

【新股IPO】萬達商管遞表申上市 中國最大商管、半年收入超百億

【內房股】融創、萬達「分手」後 永樂華住獲22家融創酒店管理權

萬達王健林清倉AMC 散戶爆買帶挈累計收回約115億元 AMC盤前升近2%