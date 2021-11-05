  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】買唔到海茵莊園　轉睇區內二手盤　將軍澳客780萬入市峻瀅兩房　

股樓投資 19:20 2021/11/05

分享：

過去周末，將軍澳新盤海茵莊園熱展開銷售，部份原打算入市新盤的買家抽籤失利，未能揀選到心儀單位，便轉而在同區尋找合意二手樓。美聯物業林振聲表示，新盤熱賣刺激區內買賣承接，新盤向隅客回流二手，經該行入市峻瀅I之2房單位，成交價780萬元。

單位圖片

    點擊圖片放大
    +5
    +4

成交單位為峻瀅I期1座低層C室，實用面積498方呎，屬2房間隔，望翠綠山景，吸引外區上車客承接自用，據悉，單位原叫價810萬元，議價後調減至780萬元成交，減幅約3.7%，折合實用呎價約15,663元。從代理提供的單位相可見，單位內櫳新淨企理，望景亦開揚，室內空間光猛。

資料顯示，原業主於2015年7月以約556萬元購得，是次轉手帳面獲利約224萬元，升值約4成。

同場加映︰【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】趁樓價高企沽貨　蔚藍灣畔三房1130萬沽　上手大賺845萬
2021/11/04
【有相睇】趁樓價高企沽貨　蔚藍灣畔三房1130萬沽　上手大賺845萬
【買樓理財】業主賣樓趕移民　物業貶值逾兩成賣　3年帳面蝕573萬
今日
【買樓理財】業主賣樓趕移民　物業貶值逾兩成賣　3年帳面蝕573萬
【置業故事】原打算由屯門搬去九龍　因兩個原因放棄　終換購卓爾居
今日
【置業故事】原打算由屯門搬去九龍　因兩個原因放棄　終換購卓爾居

你可能感興趣

【有相睇】趁樓價高企沽貨　蔚藍灣畔三房1130萬沽　上手大賺845萬
15:37 2021/11/04
【有相睇】趁樓價高企沽貨　蔚藍灣畔三房1130萬沽　上手大賺845萬
【買樓理財】業主賣樓趕移民　物業貶值逾兩成賣　3年帳面蝕573萬
今日 16:11
【買樓理財】業主賣樓趕移民　物業貶值逾兩成賣　3年帳面蝕573萬
【置業故事】原打算由屯門搬去九龍　因兩個原因放棄　終換購卓爾居
今日 16:44
【置業故事】原打算由屯門搬去九龍　因兩個原因放棄　終換購卓爾居
私人屋苑 峻瀅 美聯物業 將軍澳

上一篇文章

【聯想992】花旗指聯想再錄強勁季績　料股價短期將反彈

下一篇文章

【大行點睇】花旗首予京東物流「買入」評級　為該行內地物流科技行業首選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款