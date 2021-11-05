【有相睇】買唔到海茵莊園　轉睇區內二手盤　將軍澳客780萬入市峻瀅兩房　

過去周末，將軍澳新盤海茵莊園熱展開銷售，部份原打算入市新盤的買家抽籤失利，未能揀選到心儀單位，便轉而在同區尋找合意二手樓。美聯物業林振聲表示，新盤熱賣刺激區內買賣承接，新盤向隅客回流二手，經該行入市峻瀅I之2房單位，成交價780萬元。

單位圖片

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成交單位為峻瀅I期1座低層C室，實用面積498方呎，屬2房間隔，望翠綠山景，吸引外區上車客承接自用，據悉，單位原叫價810萬元，議價後調減至780萬元成交，減幅約3.7%，折合實用呎價約15,663元。從代理提供的單位相可見，單位內櫳新淨企理，望景亦開揚，室內空間光猛。

資料顯示，原業主於2015年7月以約556萬元購得，是次轉手帳面獲利約224萬元，升值約4成。

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