【COP26】歐達禮爭2023年香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準　發展成綠色金融樞紐

▲ 【COP26】歐達禮爭任內香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準 發展成綠色金融樞紐

證監會行政總裁歐達禮出席聯合國氣候變化大會（COP26），並以國際證監組織（IOSCO）理事會主席致辭，支持國際會計準則（IFRS）基金會旗下可持續發展準則理事會（ISSB）設立全球一致的ESG披露標準。歐達禮期望，ISSB目標明年初期可以公布氣候相關披露標準，而香港將從會計準則、上市規則和立法3個層面應用ISSB設立的標準，目標先在2022年底或23年初在審計和上市規則應用，令香港可成為綠色金融樞紐。

歐達禮指，目前ESG投資的難題之一是太多標準，引伸企業「漂綠（greenwashing）」、投資者難以比較。ISSB本周宣布成立後，IOSCO昨日宣布支持其奠定全球基準，並會如20年前背書IFRS成為國際間常用準則，支持ISSB基準普及。

歐達禮稱，有全球一致披露的ESG披露標準，能令機構有更可比較的ESG評分和評級，調整其投資策略，而目前ISSB工作會「氣候優先」為原則，以配合轉型至淨零排放的趨勢。

歐達禮：IFRS基金會設ISSB理事會訂ESG全球一致披露標準 國際證監擬背書，可見【下一頁】

歐達禮稱，當ISSB有相應的氣候相關披露標準，證監會將會和會計師公會、港交所 （00388） 在審核、上市規則上合作，因應氣候問題逼切，預料相關工作可較其他會計準則應用，更快完成。

歐達禮現有IOSCO理事會主席和證監會行政總裁任期分別於2022年、23年完成，被問及是否希望可在任內完成相關工作，他坦言希望做到。

在本地立法層面應用ISSB基準上，歐達禮稱，會計準則不止應用在上市公司，私人企業和中小企都有其標準，在法律層面應用標準要考慮是否確實可行（fit and proper），因而程序可能較低。

對於有關基準能否獲中國認同，以至獲使用另一會計準則GAAP的美國認同，歐達禮稱，無法代兩地回應，但認為中國有意願達到碳中和目標，而美國證交會（SEC）亦歡迎ISSB成立，認為氣候問題逼切性，令多地更願意標準趨同。

港交所料2050年前達致淨零排放 加入國際聯盟推動低碳，可見【下一頁】

由金管局和證監會領導，成員包括環境局、財庫局、港交所、保監及積金局的「綠色和可持續金融跨機構督導小組」最新也公布，歡迎IFRS基金會發表氣候相關披露標準原型、國際可持續金融平台（IPSF）發表共通綠色分類目錄（CGT）報告，而香港正通過其碳市場專責團隊，尋找方式將香港發展成為區域碳交易中心。

督導小組將在2021年12月舉行下一次會議，會上將探討其就推動香港的綠色和可持續金融議程而採取的下一步行動。

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