【大行點睇】花旗首予京東物流「買入」評級　為該行內地物流科技行業首選

花旗發表研究報告，首予京東物流(02618)「買入」評級，目標價44元，相當於預測明年市銷率1.7倍，與內地領先物流商加權均值看齊。



該行稱，京東物流是內地最大綜合供應鏈(ISC)服務供應商，去年市佔率2.7%。公司正面因素包括有廣泛貨倉網絡及在物流科技具領導地位，具深厚行業知識；縱向而言有潛力擴大客戶群至頂級客戶及中小企；以及倚仗京東(09618) 增長及擴大生態圈。

報告稱，京東物流自今年5月上市以來股價累跌約27%，估值變得更合理，特別是京東物流已準備好進一步擴張至更大但分散的綜合供應鏈市場，亦屬內地物流科技行業首選。

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