【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平

全球過百國於第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)發表聯合聲明,承諾2030年前停止開伐森林。但印尼環境部長表示,要求印尼2030年停伐森林不公平,令外界憂慮印尼反悔拒絕履行承諾。

【COP26】逾40國同意棄用煤炭 2030年起逐步淘汰 【下一頁】

COP26主辦國英國首相約翰遜(Boris Johnson)周二(2日)宣布,多國領袖同意簽署聲明承諾2030年時終止所有開伐森林的活動。

各國亦同意不再支持開伐森林相關的產品,及投放140億英鎊(約1,466億港元)公共及私人資金協助。

然而,印尼環境部長巴卡爾(Siti Nurbaya Bakar)周三(3日)於Facebook發文提出異議。巴卡爾表示森林砍伐有多種定義,稱任何協議都不能夠阻止經濟增長。

巴卡爾更表示:

總統佐科維多多時代的大規模發展,絕不能因碳排放或砍伐森林為由停止。

(The massive development of President Jokowi’s era must not stop in the name of carbon emissions or in the name of deforestation.)