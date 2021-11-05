【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平

全球過百國於第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）發表聯合聲明，承諾2030年前停止開伐森林。但印尼環境部長表示，要求印尼2030年停伐森林不公平，令外界憂慮印尼反悔拒絕履行承諾。

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COP26主辦國英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二（2日）宣布，多國領袖同意簽署聲明承諾2030年時終止所有開伐森林的活動。

各國亦同意不再支持開伐森林相關的產品，及投放140億英鎊（約1,466億港元）公共及私人資金協助。

然而，印尼環境部長巴卡爾（Siti Nurbaya Bakar）周三（3日）於Facebook發文提出異議。巴卡爾表示森林砍伐有多種定義，稱任何協議都不能夠阻止經濟增長。

巴卡爾更表示：

總統佐科維多多時代的大規模發展，絕不能因碳排放或砍伐森林為由停止。 （The massive development of President Jokowi’s era must not stop in the name of carbon emissions or in the name of deforestation.）

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巴卡爾堅稱印尼無法承諾「做不到的事」（could not promise what we can’t do），而發展更是印尼的優先任務，指印尼有必要砍伐森林來修建新路和種植農作物以生産糧食。

她指出外界強迫印尼於2030年達至碳中和的做法，顯然不恰當和不公平。

至於印尼外交部次長西雷加爾（Mahendra Siregar）也表示，COP26要求2030年停伐森林的承諾虛假及有誤導性。

印尼擁有全球面積第三大的熱帶森林，但非法伐木者砍伐印尼一半面積的森林，嚴重破壞當地生態系統。

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責任編輯：鄭錦玲