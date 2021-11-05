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【COP26】印尼想反悔？指2030年停伐森林不公平

環球社會熱點 18:20 2021/11/05

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全球過百國於第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）發表聯合聲明，承諾2030年前停止開伐森林。但印尼環境部長表示，要求印尼2030年停伐森林不公平，令外界憂慮印尼反悔拒絕履行承諾。

【COP26】逾40國同意棄用煤炭 2030年起逐步淘汰 【下一頁】

COP26主辦國英國首相約翰遜（Boris Johnson）周二（2日）宣布，多國領袖同意簽署聲明承諾2030年時終止所有開伐森林的活動。

各國亦同意不再支持開伐森林相關的產品，及投放140億英鎊（約1,466億港元）公共及私人資金協助。

然而，印尼環境部長巴卡爾（Siti Nurbaya Bakar）周三（3日）於Facebook發文提出異議。巴卡爾表示森林砍伐有多種定義，稱任何協議都不能夠阻止經濟增長。

巴卡爾更表示：

總統佐科維多多時代的大規模發展，絕不能因碳排放或砍伐森林為由停止。

（The massive development of President Jokowi’s era must not stop in the name of carbon emissions or in the name of deforestation.）

英財相宣布 控全球近半金融資產巨企願減排（第二版） 【下一頁】

巴卡爾堅稱印尼無法承諾「做不到的事」（could not promise what we can’t do），而發展更是印尼的優先任務，指印尼有必要砍伐森林來修建新路和種植農作物以生産糧食。

她指出外界強迫印尼於2030年達至碳中和的做法，顯然不恰當和不公平。

至於印尼外交部次長西雷加爾（Mahendra Siregar）也表示，COP26要求2030年停伐森林的承諾虛假及有誤導性。

印尼擁有全球面積第三大的熱帶森林，但非法伐木者砍伐印尼一半面積的森林，嚴重破壞當地生態系統。

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責任編輯：鄭錦玲

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