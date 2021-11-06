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印度民眾無視禁令放煙花 排燈節後新德里變「毒霧迷城」

環球社會熱點 08:05 2021/11/06

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印度因空氣污染嚴重，已禁止今年排燈節期間售賣及燃放煙花。不過，民眾無視政府禁令，照樣在排燈節期間大肆放煙花，導致首都新德里空氣污染指數暴升，全城被濃厚的煙霧籠罩。政府估計，濃厚的空氣污染要在周末後才減散。

【新冠疫苗】印度國產Covaxin 獲世衛批准使用 【下一頁】

作為印度一大重要節日，多個宗教民眾會參與慶祝，其中一項傳統慶祝活動便是放煙花。由於近年印度空氣污染嚴重，去年更錄得歷史新高指數，PM2.5（微細懸浮粒子）指數較世界衛生組織的安全上限超出14倍，因此政府今年下令禁止售賣及燃放煙花。

然而，印度民眾對禁令置之不理，繼續放煙花慶祝，更有網民聲稱與家人連續3小時不停放煙花。慶祝活動過後，印度首都新德里周五（5日）滿城「迷霧」，部分地區PM2.5指數更是高達每平方米999微克。

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【COP26】莫迪承諾印度2070年碳中和 向富國索7.8萬億 【下一頁】

由於城內被嚴重空氣污染物籠罩，不少新德里市民投訴出現喉嚨痕癢及眼乾等不適。同時，當地傳媒報稱，「濃霧」亦釀成一宗高速公路6車相撞交通意外，導致數人受傷，包括一名兒童。當地官員估計，空氣污染要到周日（7日）後才稍為改善。

印度新德里街頭情況

事實上，印度是空氣污染最嚴重國家，全球30個空氣污染最嚴重城市，印度佔22個。除了車輛廢氣及工業排放外，鄰國在農作物收割後秸稈焚燒亦是印度的主要空氣污染來源。因此不少當地民眾認為，今次情況不能只怪罪排燈節。

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責任編輯：吳漢培

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