控制1.5度升溫有危機？ 研究籲限全球最富1%奢侈碳排放

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26） 正在展開，全球領導人眾首一堂商討改善氣候變化問題，包括把全球氣溫上升限制於攝氏1.5度。但最新研究警告，全球最富有的1%人口所產生的二氧化碳，於2030年將佔全球總碳排放量16%，大大威脅限制全球升溫的目標，科學家敦促各國政府應限制「奢侈碳消秏」。

逾40國同意棄用煤炭 2030年起逐步淘汰 【下一頁】

樂施會委託歐洲環境政策研究所 （IEEP） 及斯德哥爾摩環境研究所 （SEI） 進行研究，並發現全球最富有的1%人口，每人每年可排放多達70噸二氧化碳，直至2030年，他們將佔全球總碳排放量的16%。

至於貧窮國家的一半人口，每年平均只為地球帶來1噸二氧化碳排放，反映富豪對氣候變化帶來嚴重影響。

按照《巴黎協定》目標，在2030年，所有人的碳排放量需要減少一半至2.3噸，才能將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度內。但研究指出，最富有的1%人口碳排放量較《巴黎協定》要求達成的排放量高出30倍。

貝索斯坐私人飛機到場 環保人士轟虛偽 【下一頁】

研究舉例指出，貝索斯（Jeff Bezos） 、布蘭森（Richard Branson）及馬斯克（Elon Musk）先後親身參與或發起太空旅行，而11分鐘的太空飛行最少產生75噸碳，遠多於全球最貧窮10億人口的一人終生總碳排放量。

研究負責人Tim Gore敦促各國政府應限制「奢侈性碳消秏」（luxury carbon consumption），呼籲政府採取措施，針對最有錢、碳排放量最高的民眾購買大型遊艇、私人飛機及進行太空旅行等，以及限制影響氣候的投資活動，如買賣化石燃料公司股票等。

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責任編輯：郭麗明