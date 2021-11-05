【疫市收購】Jollibee收購珍珠奶茶品牌「迷客夏」　擬供應至旗下中餐廳

▲ 綜合外電報道，Jolibee將透過全資子公司Jollibee Worldwide Pte Ltd，斥資1280萬美元收購「迷客夏」51%股權。若交易完成，快樂蜂初步會先在旗下中式餐廳「超群」（Chowking）門市提供迷客夏產品。

菲律賓餐飲巨頭Jollibee Foods Corp（快樂蜂）繼續收購海外品牌。日前Jollibee宣布，收購台灣珍珠奶茶品牌「迷客夏」（Milkshop International）51%股權。

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綜合外電報道，Jollibee將透過全資子公司Jollibee Worldwide Pte Ltd，斥資1280萬美元收購「迷客夏」51%股權。若交易完成，快樂蜂初步會先在旗下中式餐廳「超群」（Chowking）門市提供迷客夏產品。

珍奶抗疫力高 去年生意仍升12%

不過，Jollibee 強調交易需要一定的條件才可完成，最終交易價格將在成交後確定。Jollibee指出，這筆交易將讓企業有機會參與這個快速成長的飲料市場，並與迷客夏的創始人一起在全球範圍內發展這個品牌。

迷客夏在全球擁有超過250家分店，其中231家位於台灣，香港、新加坡等地亦有分店。該品牌於2019年的收入達6650萬美元（約5.1億港元）。即使去年面對疫情衝擊，迷客夏生意額仍達到7470萬美元（約5.8億港元），按年升12%。

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記者：葉泳珊



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